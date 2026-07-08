Χοσάμ Χασάν για Γάζα: «Είμαστε όλοι άνθρωποι, μιλάει κανείς για τα παιδιά που σκοτώνονται;»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, εξαπέλυσε αιχμηρή κριτική προς τη διεθνή κοινότητα και στους ισχυρούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη σιωπή, όπως είπε, απέναντι στον θάνατο παιδιών στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε τον οδυνηρό και αμφιλεγόμενο αποκλεισμό της Αιγύπτου από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Χασάν ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι η ομάδα του είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τη διαιτησία εξαιτίας των σχολίων του υπέρ της Παλαιστίνης που προηγήθηκαν του αγώνα με την Αργεντινή.

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Ο Χασάν απέφυγε να σχολιάσει τη διαιτησία και επέλεξε να επαναλάβει τη στήριξή του στον λαό της Παλαιστίνης

«Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, όμως μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Ξέρει κανείς για τα παιδιά που πέθαναν;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Στη χώρα όπου πεθαίνουν παιδιά, τα παιδιά φορούν φανέλες της Αργεντινής, της Μπαρτσελόνα, της Μάντσεστερ Σίτι και της Ρεάλ Μαδρίτης», επισημαίνοντας, την αντίθεση ανάμεσα στη δημοφιλία και τη δύναμη του ποδοσφαίρου και στη διεθνή σιωπή για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

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