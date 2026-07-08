Μουντιάλ 2026: Τι σημαίνει η χειρονομία «Χ» που έκανε ο προπονητής της Αιγύπτου

Η εξήγηση πίσω από την χαρακτηριστική χειρονομία του Χοσάμ Χασάν που προκάλεσε ερωτήματα σε πολλούς φιλάθλους ανά τον κόσμο 

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Τι σημαίνει η χειρονομία «Χ» που έκανε ο προπονητής της Αιγύπτου

Ο προπονητής της Αιγύπτου Χοσάμ Χασάμ διαμαρτυρόταν στον διαιτητή για ρατσιστική συμπεριφορά των Αργεντινών

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Η αναμέτρηση μεταξύ Αργεντινής και Αιγύπτου (τελικό σκορ 3-2) ήταν ένας από τους εντονότερους του φετινού Μουντιάλ μέχρι στιγμής και παρά το άκρως χορταστικό θέαμα που πρόσφερε, σχολιάστηκαν πολύ έντονα οι διαιτητικές αποφάσεις του Γάλλου Φρανσουά Λετεσιέ.

Ιδιαίτερα εκδηλωτικός ήταν ο προπονητής της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν ο οποίος φανερά εκνευρισμένος ξεκίνησε να κάνει μια χαρακτηριστική χειρονομία, σχηματίζοντας το γράμμα «Χ» με τα χέρια του προς το μέρος του διαιτητή.

Εκατομμύρια φίλαθλοι ανά τον κόσμο είδαν την χειρονομία του Χασάν, ωστόσο ελάχιστοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν τι πραγματικά σημαίνει και τι προσπαθούσε να «πει» ο προπονητής της Αιγύπτου.

Hossam Hassan

O προπονητής της Αιγύπτου Χοσάμ Χασάν ζητάει κίτρινη κάρτα σε Αργεντινό για μαρκάρισμα πάνω σε ποδοσφαιριστή του

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Τι σημαίνει το «Χ» που έκανε ο Χασάν

Το σταύρωμα των χεριών ώστε να σχηματίζεται ένα «X» στο ύψος των καρπών αποτελεί επίσημο σήμα που καθιερώθηκε από τη FIFA για τον εντοπισμό πιθανών πράξεων ρατσισμού ή διακρίσεων κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Σκοπός της χειρονομίας είναι να επιτρέψει στους παίκτες, τους προπονητές και τους διαιτητές να επικοινωνήσουν ορατά ότι υπάρχει μια κατάσταση που απαιτεί προσοχή. Το σήμα έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ότι οι καταγγελίες για διακρίσεις δεν θα αγνοηθούν και ότι θα ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες διαδικασίες.

Το εν λόγω μέτρο εγκρίθηκε από τη FIFA κατά τη διάρκεια του 74ου Συνεδρίου της, που πραγματοποιήθηκε στη Μπανγκόκ το 2024, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την ενίσχυση της καταπολέμησης του ρατσισμού και άλλων κατακριτέων συμπεριφορών στο ποδόσφαιρο.

Το πρωτόκολλο της FIFA προβλέπει τρία στάδια για ένα πιθανό περιστατικό ρατσισμού

Η σήμανση δεν σημαίνει αυτόματα ότι ο αγώνας διακόπτεται αμέσως. Αντίθετα, λειτουργεί ως προειδοποίηση στο πλαίσιο της διαδικασίας που έχει θεσπίσει η FIFA.

Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει τρία πιθανά στάδια:

Πρώτο στάδιο: Ο διαιτητής μπορεί να διακόψει προσωρινά τον αγώνα για να αξιολογήσει την κατάσταση.

Δεύτερο στάδιο: Εάν τα περιστατικά συνεχιστούν, ο αγώνας μπορεί να ανασταλεί και οι δύο ομάδες πρέπει να αποχωρήσουν προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο.

Τρίτο στάδιο: Ως τελικό μέτρο, ο αγώνας μπορεί να διακοπεί οριστικά, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω βλάβη στο ή στα θύματα.

Σκοπός είναι να παρασχεθεί στους διαιτητές ένα σαφές εργαλείο για την αντιμετώπιση καταστάσεων διακρίσεων και να δοθεί στους παίκτες ένας άμεσος τρόπος να αντιδράσουν.

Γιατί ο Χασάν έκανε αυτή τη χειρονομία εναντίον της Αργεντινής;

Ο προπονητής της Αιγύπτου έκανε αυτή τη χειρονομία μετά το τρίτο γκολ της Αργεντινής, το οποίο σημείωσε ο Ένζο Φερνάντες στις καθυστερήσεις του αγώνα για να στείλει την «Αλμπισελέστε» στους «8» Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο Χασάν πίστευε ότι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών ακούστηκαν ρατσιστικές προσβολές.

Ωστόσο, τη στιγμή που ξέσπασε η διαμάχη, δεν υπήρχαν δημόσια και αδιάσειστα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το φερόμενο περιστατικό.

Πώς αντέδρασε ο διαιτητής;

Ο Γάλλος διαιτητής Φρανσουά Λετεσιέ αποφάσισε να μην διακόψει τον αγώνα και μετά τις διαμαρτυρίες του Αιγύπτιου προπονητή, του έδειξε κίτρινη κάρτα. Η απόφαση αυτή προκάλεσε διχασμό στα social media μεταξύ εκείνων που πίστευαν ότι η κατάσταση έπρεπε να εξεταστεί και εκείνων που θεωρούσαν ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να ενεργοποιηθεί η πλήρης διαδικασία.

Το φετινό Μουντιάλ αποτελεί το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο ανδρών στο οποίο αυτή η χειρονομία αποτελεί μέρος των επίσημων πρωτοκόλλων της FIFA. Για τον λόγο αυτό, η εικόνα του Χασάν ήταν απολύτως λογικό να προκαλέσει ερωτήματα στους εκατομμύρια φιλάθλους που παρακολουθούσαν την αναμέτρηση.

Το βασικό ερώτημα που παραμένει είναι αν το εν λόγω πρωτόκολλο θα αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης πραγματικών περιπτώσεων διακρίσεων και ρατσιστικών συμπεριφορών ή αν απλώς θεσπίστηκε στη θεωρία αλλά δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη, όταν θα παραστεί πραγματική ανάγκη.

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