Μουντιάλ 2026: Όλες οι αμφισβητούμενες φάσεις για τις οποίες φωνάζει η Αίγυπτος

Αδιαμφισβήτητα η χθεσινή αναμέτρηση ανάμεσα σε Αργεντινή και Αίγυπτο ήταν από τις πιο δραματικές, αν όχι η πιο δραματική έως τώρα στο φετινό Μουντιάλ. Ήταν ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, χαμένο πέναλτι, ακυρωθέν γκολ, ανατροπή και buzzer beater με γκολ στο 90.

Ωστόσο από ένα τέτοιο παιχνίδι δεν έλειψαν και τα παράπονα για την διαιτησία με τους Αιγύπτιους να είναι εκείνοι που φωνάζουν για πληθώρα περιπτώσεων, με χαρακτηριστικότερες να είναι το ακυρωθέν της γκολ στο 0-1 για φάουλ στον Λισάντρο Μαρτίνεζ αλλά και οι έντονες διαμαρτυρίες για το 3ο και καθοριστικό γκολ της Αργεντινής που απέκλεισε την Αίγυπτο, με τους «Φαραώ» να ζητούν πέναλτι σε μαρκάρισμα του αμυντικού επάνω στον Σαλάχ προτού η «Αλπισελέστε» φύγει στην αντεπίθεση και σκοράρει.

Πέραν όμως των δύο καθοριστικών για την εξέλιξη φάσεων για τις οποίες διαμαρτύρεται η Αίγυπτος, υπάρχουν και σοβαρά παράπονα για μικρότερες φάσεις όπως μαρκαρίσματα των Αργεντινών που δεν τιμωρήθηκαν με κίτρινες κάρτες αλλά και «ανάποδα» φάουλ που δε σφυρίχτηκαν.

Ένας λογαριασμός στο X έφτιαξε ένα 4λεπτο βίντεο και έχει συγκεντρώσει όλες τις αμφισβητούμενες φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται η Αίγυπτος και έχει ήδη συγκεντρώσει 5 εκατομμύρια προβολές.

Fizeram um compilado de 4 minutos mostrando os lances em que a Argentina foi favorecida contra o Egito.



Simplesmente um escândalo mundial. Quanta sujeira envolvida. ? pic.twitter.com/od2BQ1bZY1 — FLA Henrique (@flahenriquebr) July 7, 2026

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