Μουντιάλ: Το γκολ της Αιγύπτου που ακυρώθηκε και προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών

Snapshot Η Αργεντινή έκανε ανατροπή από 0-2 σε 3-2 και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ κόντρα στην Αίγυπτο.

Το γκολ της Αιγύπτου στο 58ο λεπτό ακυρώθηκε λόγω επιθετικού φάουλ μετά από εξέταση VAR.

Η Αίγυπτος διαμαρτύρεται έντονα για τη διαιτητική απόφαση που ακύρωσε το γκολ της.

Η ακύρωση του γκολ θεωρείται κρίσιμη στιγμή που επηρέασε την έκβαση του αγώνα. Snapshot powered by AI

Η Αργεντινή πέτυχε μια μυθική ανατροπή στον αγώνα με την Αίγυπτο στον αγώνα για τους «16» του Μουντιάλ.

Η ομάδα του Μέσι βρέθηκε να χάνει με 2-0 όμως κατάφερε μέσα σε 14 λεπτά να ανατρέψει την κατάσταση, να φτάσει στη νίκη με 3-2 και να αφήσει εκτός συνέχειας τους Αιγύπτιους.

Οι «Φαραώ» που έχουν έντονα παράπονα από την διαιτησία, διαμαρτύρονται κυρίως για το γκολ που τους ακυρώθηκε ως φάουλ στην αρχή της φάσης. Συγκεκριμένα η Αίγυπτος διπλασίασε τα τέρματα της στο 58ο λεπτό στον αγώνα κόντρα στην Αργεντινή, μετά από ωραία κόντρα και υποδειγματικό πλασέ του Ζίκο, όμως ο διαιτητής έπειτα από εξέταση VAR «γύρισε» πίσω την φάση για επιθετικό φάουλ.

Δείτε το γκολ της Αιγύπτου που δεν μέτρησε:

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