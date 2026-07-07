Μουντιάλ 2026: Τα δάκρυα του Μέσι και το σοκ του Σκαλόνι μετά τη μυθική πρόκριση της Αργεντινής

Snapshot Ο Λιονέλ Μέσι συγκινήθηκε έντονα μετά τη νίκη της Αργεντινής επί της Αιγύπτου με 3-2 στους «16» του Μουντιάλ.

Ο Μέσι αστόχησε σε πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά συνέβαλε καθοριστικά με μία ασίστ και ένα γκολ στην ανατροπή του σκορ.

Η νίκη διατήρησε ζωντανό το όνειρο της Αργεντινής για διάκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο προπονητής Λιονέλ Σκαλόνι έζησε έντονα την ανατροπή και δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει αμέσως το νικητήριο γκολ.

Η αναμέτρηση θεωρείται ιστορική για την εθνική Αργεντινής και την πορεία της στο τουρνουά. Snapshot powered by AI

Ο Λιονέλ Μέσι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του με το σφύριγμα της λήξης στην αναμέτρηση της Αργεντινής απέναντι στην Αίγυπτο για τους «16» του Μουντιάλ, η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη της ομάδας του με σκορ 3-2 έπειτα από μια συγκλονιστική ανατροπή.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας βρισκόταν αντιμέτωπος με το φάσμα του αποκλεισμού, νιώθοντας πως ίσως αυτό να ήταν το τελευταίο του παιχνίδι σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η πίεση ήταν μάλιστα ακόμη μεγαλύτερη, δεδομένου ότι ο ίδιος είχε αστοχήσει σε εκτέλεση πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο.

Τελικά, όλα άλλαξαν χάρη στην καθοριστική του συμβολή. Μία δική του ασίστ και ένα τέρμα, επιτεύγματα που τον διατηρούν στην κορυφή των σχετικών λιστών στην ιστορία του θεσμού, σε συνδυασμό με την εξαιρετική κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες, υπέγραψαν τη μεγάλη πρόκριση.

Βλέποντας το όνειρο της διάκρισης να παραμένει ζωντανό, το ξέσπασμα του Αργεντινού σούπερ σταρ στο φινάλε ήταν απολύτως δικαιολογημένο και τα δακρυσμένα του μάτια χάρισαν μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της φετινής διοργάνωσης.

Την ίδια ώρα, απόλυτα ενδεικτική της έντασης που επικρατούσε ήταν και η αντίδραση του Λιονέλ Σκαλόνι. Ο άνθρωπος που έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με τη σύγχρονη κυριαρχία της εθνικής Αργεντινής, βίωσε άλλη μία ιστορική βραδιά από τον πάγκο της ομάδας, παρακολουθώντας τους ποδοσφαιριστές του να φέρνουν εις πέρας μια σχεδόν ακατόρθωτη αποστολή.

Είναι χαρακτηριστικό πως τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η ανατροπή στις καθυστερήσεις, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των παγκόσμιων πρωταθλητών βρισκόταν σε τέτοιο σοκ που δεν μπόρεσε καν να πανηγυρίσει το νικητήριο γκολ.

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