Live, Αργεντινή - Αίγυπτος 3-2: Μέγας είσαι Μέσι, η ανατροπή του αιώνα στις καθυστερήσεις
Η Αργεντινή που έχανε με 2-0 έως το 78' καταφέρνει να προηγηθεί στις καθυστερήσεις
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Αργεντινή πετυχαίνει την ανατροπή του αιώνα και προηγείται με 3-2 της Αιγύπτου στον αγώνα για τους 16 του Μουντιάλ.
Στο 90+3 ασύλληπτη κεφαλιά του Ένσο Φερνάντες έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Λαουτάρο Μαρτίνες.
Στο 79' η Αργεντινή μείωσε το σκορ σε 2-1, με τον Ρομέρο να νικάει με κεφαλιά τον Σουμπίρ έπειτα από εκπληκτική σέντρα του Μέσι
Πέντε λεπτά αργότερα, η Αργεντινή ισοφαρίζει όταν σε φάση διαρκείας, η μπάλα έφτασε στον Λιονέλ Μέσι που με δυνατό σουτ νίκησε τον Σουμπίρ.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 8 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
20:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο: Συνελήφθη 19χρονος δικυκλιστής που παρέσυρε πεζό
20:50 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ