Live, Αργεντινή - Αίγυπτος 3-2: Μέγας είσαι Μέσι, η ανατροπή του αιώνα στις καθυστερήσεις

Η Αργεντινή πετυχαίνει την ανατροπή του αιώνα και προηγείται με 3-2 της Αιγύπτου στον αγώνα για τους 16 του Μουντιάλ.

Στο 90+3 ασύλληπτη κεφαλιά του Ένσο Φερνάντες έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Λαουτάρο Μαρτίνες.

Στο 79' η Αργεντινή μείωσε το σκορ σε 2-1, με τον Ρομέρο να νικάει με κεφαλιά τον Σουμπίρ έπειτα από εκπληκτική σέντρα του Μέσι

Πέντε λεπτά αργότερα, η Αργεντινή ισοφαρίζει όταν σε φάση διαρκείας, η μπάλα έφτασε στον Λιονέλ Μέσι που με δυνατό σουτ νίκησε τον Σουμπίρ.

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