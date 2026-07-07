Live, Αργεντινή - Αίγυπτος 2-2: Απίθανη ανατροπή, ισοφαρίζει ο Μέσι

Η Αργεντινή με δύο γκολ μέσα σε 5 λεπτά ισοφαρίζει σε 2-2 την Αίγυπτο στον αγώνα για τους «16» του Μουντιάλ.

Στο 79' η Αργεντινή μείωσε το σκορ σε 2-1, με τον Ρομέρο να νικάει με κεφαλιά τον Σουμπίρ έπειτα από εκπληκτική σέντρα του Μέσι

Πέντε λεπτά αργότερα, η Αργεντινή ισοφαρίζει όταν σε φάση διαρκείας, η μπάλα έφτασε στον Λιονέλ Μέσι που με δυνατό σουτ νίκησε τον Σουμπίρ.