Live, Αργεντινή - Αίγυπτος 2-2: Απίθανη ανατροπή, ισοφαρίζει ο Μέσι
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Η Αργεντινή με δύο γκολ μέσα σε 5 λεπτά ισοφαρίζει σε 2-2 την Αίγυπτο στον αγώνα για τους «16» του Μουντιάλ.
Στο 79' η Αργεντινή μείωσε το σκορ σε 2-1, με τον Ρομέρο να νικάει με κεφαλιά τον Σουμπίρ έπειτα από εκπληκτική σέντρα του Μέσι
Πέντε λεπτά αργότερα, η Αργεντινή ισοφαρίζει όταν σε φάση διαρκείας, η μπάλα έφτασε στον Λιονέλ Μέσι που με δυνατό σουτ νίκησε τον Σουμπίρ.
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