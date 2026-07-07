Live: Αργεντινή - Αίγυπτος 0-1: Ο Γιασέρ ανοίγει το σκορ, χαμένο πέναλτι και δοκάρι για τον Μέσι

Snapshot Η Αίγυπτος προηγήθηκε με κεφαλιά του Ιμπραχίμ στην πρώτη της ευκαιρία στον αγώνα με την Αργεντινή.

Ο Άτια έδωσε την ασίστ για το γκολ της Αιγύπτου με σέντρα από τα δεξιά.

Η Αργεντινή κέρδισε πέναλτι στο 21', το οποίο εκτέλεσε ο Μέσι, αλλά ο τερματοφύλακας Σουμπίρ απέκρουσε.

Ο Μέσι έχασε για δεύτερη φορά πέναλτι σε αυτό το Μουντιάλ, μετά από αυτό που έχασε στο ματς με την Αυστρία.

Ο νικητής του αγώνα θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ελβετία – Κολομβία στα προημιτελικά. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας της Αργεντινής με την Αίγυπτο για τη φάση των “16” του Μουντιάλ, με τον νικητή να παίρνει το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά.

Όποια από τις δύο ομάδες προκριθεί θα διασταυρωθεί με τον νικητή του Ελβετία – Κολομβία.

Η Αίγυπτος άνοιξε το σκορ στην πρώτη ευκαιρία της. Ο Άτια έβγαλε σέντρα από τα δεξιά και ο Γιασέρ με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Στο 21' η Αργεντινή κέρδισε πέναλτι. Ο Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση αλλά ο Σουμπίρ έπεσε σωστά στην αριστερή γωνία και απέκρουσε το χτύπημα του Αργεντινού. Αυτό ήταν το δεύτερο χαμένο πέναλτι του Μέσι έπειτα από αυτό που είχε χάσει στο ματς με την Αυστρία.

Στο 32΄ ο Μέσι έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι της εστίας του Σουμπίρ με εκπληκτική απευθείας εκτέλεση φάουλ.

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