Μουντιάλ 2026: Το ιστορικό και σπάνιο ρεκόρ που κατέρριψε ο Λουκάκου στην «τεσσάρα» επί των ΗΠΑ

Μπορεί η αναμέτρηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Βελγίου (1-4) να στιγματίστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες και την παρέμβαση Τραμπ ώστε να «σβηστεί» η κόκκινη του Μπάλογκαν και να αγωνιστεί κανονικά, ωστόσο εντός των τεσσάρων γραμμών το Βέλγιο απέδειξε την υπεροχή του και «έκλεισε» άνετα θέση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Πέρα από το ιστορικό σκάνδαλο με άθελα του πρωταγωνιστή τον Μπάλογκαν, κάτι εξίσου ιστορικό και πρωτοφανές πέτυχε και ο σέντερ φορ του Βελγίου, ο Ρόμελου Λουκάκου, ο οποίος μπορεί να μην αγωνίζεται πλέον ως βασικός για την εθνική του ομάδα, όμως η συμβολή του είναι το ίδιο καθοριστική και από τον πάγκο.

Ο επιθετικός της Νάπολι κατάφερε να πετύχει τέσσερα γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ, έχοντας περάσει και στα τέσσερα ως αλλαγή. Στον αγώνα με τις ΗΠΑ, ο Λουκάκου μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 67ο λεπτό και στο 93΄έβαλε το κερασάκι στην τούρτα διαμορφώνοντας το τελικό 1-4.

4 - Romelu Lukaku is the first player to score as a substitute in four different FIFA World Cup matches.



Super. pic.twitter.com/cBmt8td6eP — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026

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