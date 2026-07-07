Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες του Βελγίου πανηγύρισαν με χορό... Τραμπ αφού σκόρπισαν τις ΗΠΑ

Ο Βέλγος Ρομέλου Λουκάκου πανηγυρίζει αφού σκόραρε το τέταρτο γκολ της ομάδας του, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην φάση των «8» στο Μουντιάλ

Snapshot Το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ με 4

1 στο Μουντιάλ 2026, με τον Ρομέλου Λουκάκου να σκόραρε το τελευταίο γκολ στις καθυστερήσεις.

Οι παίκτες του Βελγίου πανηγύρισαν με τον χαρακτηριστικό χορό του Ντόναλντ Τραμπ μετά το γκολ του Λουκάκου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη τηλεφωνικά στον πρόεδρο της FIFA για να ακυρωθεί η κόκκινη κάρτα του Αμερικανού επιθετικού Μπάλογκαν.

Η FIFA ακύρωσε την κόκκινη κάρτα, αλλά η απόφαση δεν επηρέασε το αποτέλεσμα του αγώνα ή την πρόκριση των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Παρά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία οδήγησε στην ακύρωση της κόκκινης κάρτας που είχε λάβει ο Μπάλογκαν, οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν να νικήσουν το Βέλγιο και να προκριθούν στην φάση των «8» στο φετινό Μουντιάλ.

Το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ με 4-1, αφού ο Ρομέλου Λουκάκου σκόραρε το τέταρτο και τελευταίο γκολ στον χρόνο των καθυστερήσεων τα ξημερώματα της Τρίτης.

Αμέσως μετά το γκολ του Λουκάκου, ο ίδιος και άλλοι παίκτες της ομάδας του πανηγύρισαν κάνοντας όλοι μαζί... τον χαρακτηριστικό χορό του Ντόναλντ Τραμπ, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο.

Δείτε βίντεο:

Belgium doing the “Trump Dance” after eliminating USA from the World Cup



NEXT LEVEL TROLLING ? pic.twitter.com/ajpJ2MTktX — Hater Report (@HaterReport) July 7, 2026

Η παρέμβαση Τραμπ για την κόκκινη κάρτα

Ο Τραμπ έχει αποτελέσει θέμα συζήτησης στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο Αμερικανός επιθετικός Φολαρίν Μπάλογκαν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα κατά την διάρκεια του παιχνιδιού απέναντι στη Βοσνία στην φάση των «32». Η κατάσταση πήρε διαφορετική τροπή όταν ο Αμερικανός πρόεδρος τηλεφώνησε τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για να του ζητήσει να επανεξεταστεί η φάση.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η απόφαση του διαιτητή να δείξει την κόκκινη κάρτα στον επιθετικό της εθνικής ομάδας στον προηγούμενο αγώνα ήταν άδικη.

Η φάση που οδήγησε στην κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν:

Η συγκεκριμένη παρέμβαση, πρωτοφανής στα χρονικά, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και έφερε στο επίκεντρο τις πειθαρχικές διαδικασίες της παγκόσμιας ομοσπονδίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι παρέμβει στο ζήτημα. «Το μόνο, που έκανα ήταν να ζητήσω να επανεξεταστεί η φάση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον παίκτη, περιέγραψε τη φάση ως μια απλή σύγκρουση δύο αθλητών. «Είδα τη φάση και είμαι άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό... Αυτό δεν ήταν φάουλ. Δεν ήταν καν παράβαση. Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με όλη τους την ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν», τόνισε.

Τελικά, η απόφαση της FIFA να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα που είχε επιβληθεί στον Μπάλογκαν δεν άλλαξε τίποτα στο αποτέλεσμα του αγώνα, καθώς ο Αμερικανός επιθετικός δεν βοήθησε την ομάδα του να εξασφαλίσει την πρόκριση.

Μετά το τέλος του αγώνα, η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έστειλε και εκείνη το δικό της μήνυμα στον Αμερικανό πρόεδρο, με μία ανάρτηση στο «X», όπου απλά έγραψε: «Ακυρώστε αυτό!».

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