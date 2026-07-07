Μουντιάλ 2026: Το football νίκησε το soccer, το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ

Όσα έγιναν με την υπόθεση Μπάλογκαν, η πανστρατιά στις ΗΠΑ για τη στήριξη του… ονείρου, αποδείχθηκαν μάταια. Το Βέλγιο ποδοσφαιρικά ανώτερο από την αρχή ως το τέλος του αγώνα στο Σιάτλ για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επικράτησε άνετα με 4-1. Αποκλείοντας και την τρίτη διοργανώτρια του τουρνουά, καθώς είχαν προηγηθεί ο Καναδάς (από το Μαρόκο) και το Μεξικό (από την Αγγλία).

Η συνηθισμένη ενέργεια των Αμερικανών και η επιθετική τους ορμή, «βραχυκυκλώθηκαν» απ’ το μυαλωμένο και ποιοτικό ποδόσφαιρο των «κόκκινων διαβόλων». Οι οποίοι έδειξαν τα… δόντια τους απ’ το πρώτο λεπτό, προηγήθηκαν νωρίς με τον εξαιρετικό Ντε Κετελάρε, δεν πτοήθηκαν από την τυχερή ισοφάριση του Τίλμαν και ξαναπήραν προβάδισμα με τον ίδιο παίκτη. Με σωστή τακτική κράτησαν μακριά τους Αμερικανούς από εκεί και πέρα, ενώ μετά από «δώρο» του Φριζ σκόραραν με τον Βανάκεν «καθαρίζοντας» τη νίκη. Ο Λουκάκου στο τέλος έδωσε διαστάσεις θριάμβου στο αποτέλεσμα.

Κάπως έτσι στη φάση των «16» όσα ματς έγιναν ανάμεσα σε ευρωπαίους και ομάδες από άλλες ηπείρους, βρήκαν νικητές τους προερχόμενους απ’ τη «γηραιά ήπειρο». Η Γαλλία πέρασε κόντρα στην Παραγουάη, η Νορβηγία απέναντι στη Βραζιλία, η Αγγλία απέναντι στο Μεξικό και τώρα το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ.

Ο προημιτελικός για τους «κόκκινους διαβόλους» θα είναι απέναντι στους Ισπανούς. Το ματς θα γίνει στο Λος Άντζελες την Παρασκευή (10/7) στις 22:00 ώρα Ελλάδος.

Το ματς

Με καλό σουτ άρχισε η αναμέτρηση για τους Βέλγους. Ο Τίλεμανς δοκίμασε αρχικά με την μπάλα να κοντράρει, ο Καστάνι στη συνέχεια ανάγκασε τον Φριζ σε εντυπωσιακή επέμβαση μόλις στα 45’’.

Οι ευρωπαίοι ήταν ξεκάθαρο πως μπήκαν καλύτερα στο ματς. Στο 8’ αναπτύχθηκαν εξαιρετικά, με τον Τίλεμανς απ’ το ύψος του πέναλτι να μην μπορεί να βρει καλά την μπάλα και να χάνει την ευκαιρία.

Ένα λεπτό μετά όμως, οι Βέλγοι άνοιξαν το σκορ! Ο Τροσάρ έκανε τη σέντρα από αριστερά, η άμυνα έδιωξε, ο Ράσκιν έγινε κάτοχος και μπήκε δυναμικά στην περιοχή, γύρισε από αριστερά και στην πορεία της μπάλας ο Ντε Κετελάρε δεν δυσκολεύτηκε να τη σπρώξει στα δίχτυα!

Οι Αμερικανοί ήταν νευρικοί και έκαναν λάθη, με αποτέλεσμα οι Βέλγοι να μην δυσκολεύονται ανασταλτικά. Όμως στο 31’ οι ΗΠΑ κατάφεραν να ισοφαρίσουν, με μια στατική φάση και μπόλικη δόση τύχης. Κέρδισαν φάουλ σε καλή θέση. Ο Τίλμαν ανέλαβε την εκτέλεση, η μπάλα άλλαξε πορεία στον Βανακεν στο τείχος και ξεγέλασε τον Κουρτουά καταλήγοντας στα δίχτυα για το 1-1!

Το Βέλγιο παρά το… σοκ της ισοφάρισης, βρήκαν αμέσως την «απάντηση» για να πάρουν εκ νέου προβάδισμα. Στο 33’ συγκεκριμένα, με ίδιους πρωταγωνιστές. Ο Τροσάρ από αριστερά έκανε ωραία κίνηση και σέντρα, με τον Ντε Κετελάρε απ’ το ύψος της μικρής περιοχής να παίρνει την κεφαλιά για το δεύτερο γκολ της ομάδας του αλλά και προσωπικό!

Οι ευρωπαίοι έφτασαν κοντά σε τρίτο γκολ στο 43’. Ο Ντε Κάιπερ εκτέλεσε φάουλ από πλάγια θέση, ο Λουκεμπάκιο σηκώθηκε μόνος του για κεφαλιά φάτσα με την εστία και έστειλε την μπάλα δίπλα απ’ τα δοκάρια. Οι ΗΠΑ είχαν τη δική τους ευκαιρία στο 45', όταν μετά από κεφαλιά ο Μπάλογκαν από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα άουτ.

Το δεύτερο μέρος βρήκε τις ΗΠΑ αρκετά πιο δραστήριες. Ανέβασαν την πίεσή τους, περιορίζοντας το Βέλγιο σε παθητικό ρόλο. Παίζοντας με ενέργεια, αλλά συγχρόνως και δυσκολία στην δημιουργία στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Το Βέλγιο, όμως, ήταν αυτό που πέτυχε γκολ. Χωρίς καν να δημιουργήσει το ίδιο ευκαιρία. Αλλά την πήρε ως… δώρο. Στο 57’ έγινε γέμισμα από την άμυνα. Ο Φριζ βγήκε εκτός περιοχής και έγινε κάτοχος της μπάλας. Καθυστέρησε να διώξει ή να δώσει την μπάλα ο τερματοφύλακας των ΗΠΑ, ο Ντε Κετελάρε πονηρά έβαλε το πόδι του και έκλεψε, με τον Βανάκεν να πλασάρει από μακριά στην κενή από γκολκίπερ εστία για το 3-1 των ευρωπαίων!

Οι Αμερικανοί από εκεί και πέρα πήραν ρίσκα, έγιναν ακόμη πιο επιθετικοί. Η δυσκολία στη δημιουργία συνεχιζόταν όμως. Στο 79’ μετά από διώξιμο της άμυνας, ο Μπερχάλτερ με ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Στο 82’ ο Μπάλογκαν εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Μέχελε και βρέθηκε απέναντι στον Κουρτουά, με τον Βέλγο τερματοφύλακα να βγαίνει νικητής.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» στην κόντρα με τον Ντόκου μπήκαν στην περιοχή, ο Λουκάκου δεν μπόρεσε να σουτάρει, ξανά ο Ντόκου έγινε κάτοχος και βρήκε τον Τροσάρ, με το σουτ που δοκίμασε να κοντράρει στα σώματα (86’).

Το… κερασάκι στην τούρτα για τους Βέλγους, μπήκε στο 90+3’. Μετά από πίεση ψηλά, ο Λουκάκου έκλεψε την μπάλα λίγο έξω απ’ την περιοχή στα αριστερά, μπήκε σε αυτή και με πλασέ έκανε το 4-1!

ΗΠΑ (Μαουρίτσιο Ποκετίνο): Φριζ, Ντεστ (46′ Ρέινα), Ρίτσαρντς, Ρόμπινσον (92′ Άρφστεν), Ριμ, Φρίμαν, Άνταμς (72′ Πέπι), ΜαΚένι, Τίλμαν, Πούλισικ (59′ Μπερχάλτερ), Μπάλογκαν (92′ Ράιτ)

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Καστάνι, Μέχελε, Νγκόι, Ντε Κάιπερ, Ράσκιν (89′ Βίτσελ), Ονάνα (21′ Βανάκεν), Λουκεμπάκιο (67′ Ντόκου), Τίλεμανς, Τροσάρ (89′ Σαλεμέκερς), Ντε Κετελάρε (67′ Λουκάκου)

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