Μουντιάλ 2026: Πικρό «αντίο» για Κριστιάνο Ρονάλντο και Πορτογαλία – Στους «8» η Ισπανία

Η Ισπανία νίκησε την Πορτογαλία στο Ντάλας με γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026, όπου περιμένει μία εκ των ΗΠΑ ή Βελγίου.

Γιάννης Φιλιππάκος

Μουντιάλ 2026: Πικρό «αντίο» για Κριστιάνο Ρονάλντο και Πορτογαλία – Στους «8» η Ισπανία
AP
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ισπανία νίκησε την Πορτοαλία 1
  • 0 με γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.
  • Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΗΠΑ – Βέλγιο στα προημιτελικά.
  • Το γκολ της νίκης προήλθε από κάθετη πάσα του Φεράν Τόρες προς τον Μερίνο στο 90+1’.
  • Η Πορτογαλία είχε σημαντικές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει και αποχαιρέτησε το τουρνουά.
  • Το ματς στο Ντάλας ήταν το πιθανό τελευταίο Μουντιάλ του Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική Πορτογαλίας.
Snapshot powered by AI

Η Ισπανία βρήκε τη λύση λίγο πριν από την παράταση και πήρε μεγάλη πρόκριση απέναντι στην Πορτογαλία, επικρατώντας 1-0 στο Ντάλας για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Το γκολ που έκρινε το ματς ήρθε στο 90+1’, με τον Μερίνο να πλασάρει ψύχραιμα μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Φεράν Τόρες. Δύο αλλαγές του Λουίς Ντε Λα Φουέντε συνεργάστηκαν στην πιο κρίσιμη στιγμή και έστειλαν τη «ρόχα» στους προημιτελικούς, για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν είχε κατακτήσει το τρόπαιο στη Νότια Αφρική.

Εκεί, η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΗΠΑ – Βέλγιο.

Γρήγορος ρυθμός και μεγάλες φάσεις στο πρώτο μέρος

Το παιχνίδι άρχισε με ένταση και καλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν από νωρίς το γκολ. Η Ισπανία έχασε τεράστια ευκαιρία μόλις στο 8ο λεπτό, όταν ο Όλμο πέρασε κάθετη στον Ογιαρθάμπαλ, εκείνος βγήκε μόνος απέναντι στον Κόστα, αλλά δεν βρήκε στόχο.

Η Πορτογαλία, από την πλευρά της, δεν άφησε την Ισπανία να επιβάλει τον συνηθισμένο της ρυθμό. Με τον Βιτίνια και τον Μπρούνο Φερνάντες να κάνουν πολλή δουλειά στη μεσαία γραμμή, οι Πορτογάλοι έκλεισαν χώρους και απείλησαν σοβαρά στο 41’. Ο Νούνο Μέντες σούταρε από το ύψος της περιοχής, η μπάλα κόντραρε στο κεφάλι του Πόρο και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Φεράν Τόρες βρήκε τον Μερίνο και η Ισπανία απέφυγε την παράταση

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε. Οι καθαρές φάσεις λιγόστεψαν, τα λάθη αυξήθηκαν και όσο περνούσε η ώρα το παιχνίδι έδειχνε να πηγαίνει προς την παράταση.

Η Ισπανία, όμως, είχε την τελευταία λέξη. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Φεράν Τόρες είδε την κίνηση του Μερίνο στην πλάτη της άμυνας και του πέρασε υπέροχη κάθετη μπαλιά. Ο μέσος της «ρόχα» βρέθηκε απέναντι στον Κόστα και τελείωσε τη φάση με ψυχραιμία, γράφοντας το 1-0.

Η Πορτογαλία προσπάθησε να αντιδράσει και άγγιξε την ισοφάριση στο 90+6’, όμως η κεφαλιά του Σίλβα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Το τελευταίο Μουντιάλ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Το ματς στο Ντάλας ήταν, όπως όλα δείχνουν, το τελευταίο του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ίσως το τελευταίο του με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας.

Ο Πορτογάλος σταρ ολοκληρώνει μια τεράστια διαδρομή με την εθνική ομάδα, έχοντας καταγράψει 233 συμμετοχές και 146 γκολ.

Διαιτητής: Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Κίτρινες: Μπερνάρντο Σίλβα, Βέιγκα - Φεράν Τόρες

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (71΄ Νταλότ), Μέντες (56΄λ.τρ. Νέλσον Σεμέδο), Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια (83΄ Κονσεϊσάο), Φέλιξ (71΄ Λεάο), Νέτο (83΄ Μπερνάρντο Σίλβα), Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουϊς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (75΄ Φεράν Τόρες), Ρόδρι, Πέδρι (85΄ Φαμπιάν ΡΟυϊθ), Όλμο (85΄ Μερίνο), Ογιαρθάμπαλ (90+7΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας), Γιαμάλ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανατριχίλα: «Λύγισε» ο Κριστιάνο Ρονάλντο, έκλαψε μετά το… last dance (Video)

00:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γράφτηκε ιστορία στη Wall Street – Πάνω από τις 53.000 μονάδες ο Dow Jones

00:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Πικρό «αντίο» για Κριστιάνο Ρονάλντο και Πορτογαλία – Στους «8» η Ισπανία

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Γιατί 40 προσωπικότητες «μπλοκάρουν» τον ΒΟΑΚ μέσω UNESCO

23:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου: Πώς θα δείτε αν δικαιούστε και πότε θα καταβληθεί

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πηνειός εκπέμπει «SOS»: Εξαιρετικά χαμηλή η στάθμη του – Ανησυχία στους καλλιεργητές

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Φωτιά σε υπό κατασκευή μουσείο

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: «Πίστευα πως έχει πάει κάπου και δεν έχει ειδοποιήσει» λέει ο σύζυγος της - Γιατί καθυστέρησε να δηλώσει την εξαφάνισή της

23:21LIFESTYLE

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε έγινε 80 ετών: Οι δημόσιες ευχές της συζύγου και των παιδιών του

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Τι μέρα «πέφτει» φέτος - Πώς πληρώνονται όσοι εργάζονται

23:03ΚΟΣΜΟΣ

Le Petit Journal: Πώς ο ελληνικός πολιτισμός διαμόρφωσε τη γέννηση των Ηνωμένων Πολιτειών

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Γνωστός επιχειρηματίας ο δράστης του ξυλοδαρμού σε ιδιωτικό ιατρείο - Εκκρεμούν κι άλλες μηνύσεις εναντίον του

22:54LIFESTYLE

H AI ηθοποιός, Tilly Norwood ετοιμάζεται για την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία

22:51ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live: Πορτογαλία - Ισπανία 0-1 στις καθυστερήσεις

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Την Πέμπτη στην Κοζάνη το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα - Τι ζητεί η οικογένεια

22:44ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Συγκινεί ο αποχαιρετισμός του «Greek Freak» στους Μπακς - Το βίντεο που ανάρτησε

22:36LIFESTYLE

Τραϊανός Δέλλας: Αγκάλιασε συγκινημένος την κόρη του - «Σε ευχαριστώ για όλα όσα είσαι»

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη η 54χρονη που κατηγορείται ότι παρέσυρε και σκότωσε γάτα - Τι ισχυρίστηκε

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Τυφώνας πλήττει τη νότια Κίνα - Τουλάχιστον δύο νεκροί και 50.000 εκτοπισμένοι

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Το θερινό πρόγραμμα των μέσων μεταφοράς - Τι αλλάζει σε Μετρό, ΗΣΑΠ, λεωφορεία και Τραμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:37ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αναστάτωση στην Πλαζ Πάτρας: Λαγοκέφαλος δάγκωσε λουόμενη στο λαιμό

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Εντοπίστηκαν ίχνη αίματος εκτός του μοιραίου υπνοδωματίου

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Γνωστός επιχειρηματίας ο δράστης του ξυλοδαρμού σε ιδιωτικό ιατρείο - Εκκρεμούν κι άλλες μηνύσεις εναντίον του

22:36LIFESTYLE

Τραϊανός Δέλλας: Αγκάλιασε συγκινημένος την κόρη του - «Σε ευχαριστώ για όλα όσα είσαι»

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: «Πίστευα πως έχει πάει κάπου και δεν έχει ειδοποιήσει» λέει ο σύζυγος της - Γιατί καθυστέρησε να δηλώσει την εξαφάνισή της

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: «Έρχεται πολλή ζέστη στην Αθήνα» - «Φρένο» στις υπερβολές για καύσωνα

07:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη - Ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς

00:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Πικρό «αντίο» για Κριστιάνο Ρονάλντο και Πορτογαλία – Στους «8» η Ισπανία

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: Εμπλέκεται πρώην σύζυγος τηλεοπτικής περσόνας στην εξαφάνισή της;

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για τις Πανελλαδικές: Βαθμολόγησαν μαθητές ΕΠΑΛ με 100 επειδή τους δόθηκαν λάθος θέματα - «Υπό διερεύνηση το θέμα», απαντά το υπουργείο Παιδείας

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σπάρτη: Δύο νεκροί μετά από σύγκρουση ΙΧ με πυροσβεστικό

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: «Είχαμε ραντεβού την ημέρα της εξαφάνισής της και δεν εμφανίστηκε ποτέ»

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θλίψη για τον 33χρονο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας που επέβαινε σε μηχανή και συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο – Οι έγγραφες προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

18:44LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα αποφοίτησε με τον πατέρα της στο πλευρό της - «Μαμά μου, σε ένιωθα δίπλα μου»

22:54LIFESTYLE

H AI ηθοποιός, Tilly Norwood ετοιμάζεται για την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία

20:12LIFESTYLE

Καλοκαιρινή εξόρμηση για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου μαζί με τον μικρό Πάρη

00:48ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Με δυσκολίες η επιστροφή προς Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων από Αγίους Θεοδώρους μέχρι Ελευσίνα

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Προφυλακίστηκε προπονητής στίβου που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών - Το ανώνυμο τηλεφώνημα στο «Χαμόγελο» που ξετύλιξε το κουβάρι

22:33LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι φωτογραφίες από τις ΗΠΑ και το δημόσιο «ευχαριστώ» στο κοινό του

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δύτες ανέσυραν 67 λαγοκέφαλους από τον κόλπο της Μεσαράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ