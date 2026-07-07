Μουντιάλ 2026: Πικρό «αντίο» για Κριστιάνο Ρονάλντο και Πορτογαλία – Στους «8» η Ισπανία

Snapshot Η Ισπανία νίκησε την Πορτοαλία 1

0 με γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΗΠΑ – Βέλγιο στα προημιτελικά.

Το γκολ της νίκης προήλθε από κάθετη πάσα του Φεράν Τόρες προς τον Μερίνο στο 90+1’.

Η Πορτογαλία είχε σημαντικές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει και αποχαιρέτησε το τουρνουά.

Το ματς στο Ντάλας ήταν το πιθανό τελευταίο Μουντιάλ του Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική Πορτογαλίας. Snapshot powered by AI

Η Ισπανία βρήκε τη λύση λίγο πριν από την παράταση και πήρε μεγάλη πρόκριση απέναντι στην Πορτογαλία, επικρατώντας 1-0 στο Ντάλας για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Το γκολ που έκρινε το ματς ήρθε στο 90+1’, με τον Μερίνο να πλασάρει ψύχραιμα μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Φεράν Τόρες. Δύο αλλαγές του Λουίς Ντε Λα Φουέντε συνεργάστηκαν στην πιο κρίσιμη στιγμή και έστειλαν τη «ρόχα» στους προημιτελικούς, για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν είχε κατακτήσει το τρόπαιο στη Νότια Αφρική.

Εκεί, η Ισπανία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΗΠΑ – Βέλγιο.

Γρήγορος ρυθμός και μεγάλες φάσεις στο πρώτο μέρος

Το παιχνίδι άρχισε με ένταση και καλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν από νωρίς το γκολ. Η Ισπανία έχασε τεράστια ευκαιρία μόλις στο 8ο λεπτό, όταν ο Όλμο πέρασε κάθετη στον Ογιαρθάμπαλ, εκείνος βγήκε μόνος απέναντι στον Κόστα, αλλά δεν βρήκε στόχο.

Η Πορτογαλία, από την πλευρά της, δεν άφησε την Ισπανία να επιβάλει τον συνηθισμένο της ρυθμό. Με τον Βιτίνια και τον Μπρούνο Φερνάντες να κάνουν πολλή δουλειά στη μεσαία γραμμή, οι Πορτογάλοι έκλεισαν χώρους και απείλησαν σοβαρά στο 41’. Ο Νούνο Μέντες σούταρε από το ύψος της περιοχής, η μπάλα κόντραρε στο κεφάλι του Πόρο και σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Φεράν Τόρες βρήκε τον Μερίνο και η Ισπανία απέφυγε την παράταση

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε. Οι καθαρές φάσεις λιγόστεψαν, τα λάθη αυξήθηκαν και όσο περνούσε η ώρα το παιχνίδι έδειχνε να πηγαίνει προς την παράταση.

Η Ισπανία, όμως, είχε την τελευταία λέξη. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Φεράν Τόρες είδε την κίνηση του Μερίνο στην πλάτη της άμυνας και του πέρασε υπέροχη κάθετη μπαλιά. Ο μέσος της «ρόχα» βρέθηκε απέναντι στον Κόστα και τελείωσε τη φάση με ψυχραιμία, γράφοντας το 1-0.

Η Πορτογαλία προσπάθησε να αντιδράσει και άγγιξε την ισοφάριση στο 90+6’, όμως η κεφαλιά του Σίλβα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Το τελευταίο Μουντιάλ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Το ματς στο Ντάλας ήταν, όπως όλα δείχνουν, το τελευταίο του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ίσως το τελευταίο του με τη φανέλα της εθνικής Πορτογαλίας.

Ο Πορτογάλος σταρ ολοκληρώνει μια τεράστια διαδρομή με την εθνική ομάδα, έχοντας καταγράψει 233 συμμετοχές και 146 γκολ.

Διαιτητής: Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Κίτρινες: Μπερνάρντο Σίλβα, Βέιγκα - Φεράν Τόρες

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (71΄ Νταλότ), Μέντες (56΄λ.τρ. Νέλσον Σεμέδο), Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια (83΄ Κονσεϊσάο), Φέλιξ (71΄ Λεάο), Νέτο (83΄ Μπερνάρντο Σίλβα), Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουϊς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (75΄ Φεράν Τόρες), Ρόδρι, Πέδρι (85΄ Φαμπιάν ΡΟυϊθ), Όλμο (85΄ Μερίνο), Ογιαρθάμπαλ (90+7΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας), Γιαμάλ.