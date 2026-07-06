Μουντιάλ 2026: Διεθνής κατακραυγή για την υπόθεση Μπάλογκαν - «Quo vadis, FIFA;»

Snapshot Η FIFA ανέστειλε προσωρινά την τιμωρία του Φόλαριν Μπάλογκαν, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί στον αγώνα ΗΠΑ

Βελγίου για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ζήτησε προσωπικά από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, την επανεξέταση της κόκκινης κάρτας του Μπάλογκαν.

Η παρέμβαση Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διεθνή κατακραυγή, με επικρίσεις για πολιτική επιρροή στις πειθαρχικές αποφάσεις της FIFA.

Βελγικοί αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης καταδίκασαν την απόφαση ως κατάφωρη περιφρόνηση των κανόνων και αδικία προς την αντίπαλη ομάδα.

Τα διεθνή ΜΜΕ σχολίασαν την υπόθεση ως σκάνδαλο και ευνοιοκρατία, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αμεροληψία της FIFA. Snapshot powered by AI

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, η FIFA ανακοίνωσε μια απόφαση που ανατρέπει τα δεδομένα και προκαλεί διεθνή κατακραυγή.

Η παγκόσμια ομοσπονδία προχώρησε στην προσωρινή αναστολή της αυτόματης τιμωρίας του Φόλαριν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα στον αγώνα με την Βοσνία. Η εξέλιξη αυτή δίνει το δικαίωμα στον διεθνή επιθετικό να αγωνιστεί κανονικά στο αποψινό κρίσιμο νοκ άουτ παιχνίδι με το Βέλγιο.

Ο ποδοσφαιριστής είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα στην προηγούμενη αναμέτρηση της ομάδας του. Βάσει των κανονισμών μια τέτοια παράβαση επιφέρει αυτόματο αποκλεισμό μίας αγωνιστικής. Παρά ταύτα η FIFA έκρινε σκόπιμο να παγώσει την εφαρμογή της ποινής μέχρι να επανεξεταστεί η υπόθεση. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, κυρίως μετά από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Την παραδοχή ότι ζήτησε προσωπικά από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την αποβολή του Φολαρίν Μπάλογκαν έκανε το απόγευμα της Δευτέρας ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε πως η απόφαση του διαιτητή να δείξει την κόκκινη κάρτα στον επιθετικό της εθνικής ομάδας στον προηγούμενο αγώνα του Μουντιάλ 2026 ήταν άδικη. Η συγκεκριμένη, πρωτοφανής στα χρονικά, παρέμβαση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και έφερε στο επίκεντρο τις πειθαρχικές διαδικασίες της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Παράλληλα, πυροδότησε την έντονη δυσαρέσκεια του Βελγίου, το οποίο αποτελεί τον αντίπαλο των Αμερικανών στη μάχη της Δευτέρας για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τα σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζοντας ωστόσο τη φύση της επικοινωνίας του με την ηγεσία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. «Το μόνο, που έκανα ήταν να ζητήσω επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον παίκτη, περιέγραψε τη φάση ως μια απλή σύγκρουση δύο αθλητών. «Είδα τη φάση και είμαι άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό... Αυτό δεν ήταν φάουλ. Δεν ήταν καν παράβαση. Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με όλη τους την ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν», τόνισε κατηγορηματικά.</p

BREAKING: Belgium has reportedly been granted the right to appeal FIFA's decision allowing Folarin Balogun to play in tonight's match. pic.twitter.com/rHvVM5uHGh — Fox News (@FoxNews) July 6, 2026

Αντιδράσεις Θεσμών και παραγόντων

Οι Ευρωπαϊκοί ποδοσφαιρικοί θεσμοί έσπευσαν να καταδικάσουν το συμβάν. Η UEFA στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι η απόφαση αναστολής πέρασε μια κόκκινη γραμμή, τονίζοντας πως «η ελάχιστη αυτόματη απαγόρευση ενός αγώνα μετά από κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί διακριτική ευχέρεια και δεν απαιτεί την έκδοση απόφασης αρμόδιου οργάνου». Επιπλέον επισήμανε πως όταν η βεβαιότητα των κανόνων δεν εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του παιχνιδιού διακυβεύεται και η αξιοπιστία της διοργάνωσης υπονομεύεται. Από την πλευρά της η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σημείωσε ότι, παρόλο που το Άρθρο 27 δίνει το δικαίωμα αναστολής, το Άρθρο 66.4 ορίζει ρητά πως μια κόκκινη κάρτα οδηγεί αυτόματα σε αποκλεισμό για το επόμενο παιχνίδι.

Ο πρόεδρος της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μπερντ Νόιεντορφ, απαίτησε από τη FIFA άμεση δήλωση σχετικά με τις αναφορές για τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Ινφαντίνο. Σύμφωνα με τον ίδιο η εντύπωση ότι υπήρξε ενεργή πολιτική παρέμβαση στον αθλητισμό πρέπει να διαλυθεί γρήγορα και οριστικά. Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αθλητισμού, Γκλεν Μίκαλεφ, υπογραμμίζοντας πως οι αποφάσεις για αθλητικά ζητήματα ανήκουν στους αρμόδιους φορείς και όχι στους πολιτικούς.

Ο προπονητής της εθνικής Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, αντιμετώπισε την κατάσταση με σκωπτική διάθεση, λέγοντας πως δεν ήξερε ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο η 5η Ιουλίου θεωρείται Πρωταπριλιά. Ο προπονητής της εθνικής Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, αναρωτήθηκε ποιος και για ποιους λόγους ανατρέπει την απόφαση που ελήφθη αρχικά από τον διαιτητή και το VAR. Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο Γιούργκεν Κλοπ, σχολιάζοντας ότι αν ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο διευθέτησαν το θέμα μεταξύ τους αυτό συνιστά τρέλα, καθώς τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν έχουν καμία σχέση με το άθλημα. Ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, ξεκαθάρισε πως «οι κόκκινες κάρτες δεν ανατρέπονται από πολιτικά τηλεφωνήματα», προσθέτοντας ότι το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να μετατρέπεται σε πεδίο πολιτικής ισχύος. «Ανατρέπονται από κανόνες, στοιχεία και ανεξάρτητα όργανα. Εάν ένας πρόεδρος των ΗΠΑ παρεμβαίνει στον πρόεδρο της FIFA και ένας παίκτης μπορεί να αγωνιστεί ξαφνικά πριν από έναν νοκ-άουτ αγώνα Μουντιάλ το ερώτημα είναι αναπόφευκτο: Quo vadis (Πού πας), FIFA;. Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει ποτέ να γίνει πεδίο πολιτικής ισχύος», πρόσθεσε ο 90χρονος.

Ο Μπλάτερ έχει επικρίνει συχνά τον Ινφαντίνο, δηλώνοντας στη γερμανική εφημερίδα Bild τον Φεβρουάριο ότι η FIFA έχει γίνει «δικτατορία».

Μιλώντας, επίσης, για τη σχέση που έχουν δημιουργήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της FIFA Τζ. Ινφαντίνο, οι οποίοι συμφώνησαν (19/2) σε επίσημη συνεργασία με στόχο την αναγέννηση της Γάζας, με τον Ινφνατίνο να εμφανίζεται στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης φορώντας ένα κόκκινο καπέλο «USA» με την ένδειξη «45-47», μια αναφορά στις μη συνεχόμενες προεδρίες του Τραμπ, είπε:

«Η σχέση Τραμπ και Ινφαντίνο άλλαξε το παιχνίδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο», τόνισε. «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο», συνέχισε όταν ρωτήθηκε για την απονομή στον Τραμπ του εναρκτήριου Βραβείου Ειρήνης της FIFA.

«Παίζουμε για την ειρήνη. Δεν είναι αρμοδιότητα της FIFA να απονέμει Βραβείο Ειρήνης. Το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό, πολιτιστικό και λαϊκό γεγονός. Το να μετατρέπουμε το ποδόσφαιρο σε πολιτική γιατί αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό τώρα είναι, για μένα, ακατανόητο».

Ο πολιτικός κόσμος του Βελγίου δεν έμεινε αμέτοχος. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό, δήλωσε πως μια ενδεχόμενη αλλαγή απόφασης έπειτα από ένα τηλεφώνημα θα αποτελούσε κατάφωρη περιφρόνηση των βασικών κανόνων. Την ίδια στιγμή ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπαρτ Ντε Βέβερ, επέλεξε να απαντήσει χιουμοριστικά αναρτώντας στο Instagram μια φωτογραφία της γάτας του με την λεζάντα «Κόκκινη κάρτα; Θα παίξω ακόμα!».

Ο διεθνής Τύπος

Η είδηση προκάλεσε έντονο σχολιασμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ιταλία η Gazzetta dello Sport έκανε λόγο για σκάνδαλο, άποψη που συμμερίστηκε και η La Nacion στην Αργεντινή. Στη Μεγάλη Βρετανία το δίκτυο BBC έθεσε το ερώτημα πώς λήφθηκε η απόφαση, δεδομένων των στενών σχέσεων μεταξύ του Λευκού Οίκου και της FIFA. Στην τηλεόραση οι πρώην διεθνείς Ρόι Κιν και Γκάρι Νέβιλ μίλησαν ανοιχτά για ευνοιοκρατία.

Στην Ισπανία οι μεγάλες αθλητικές εφημερίδες χρησιμοποίησαν σκληρή γλώσσα. Η Marca χαρακτήρισε το μέτρο ασυνήθιστο, η Mundo Deportivo έκανε λόγο για παγκόσμιο σκάνδαλο και η As εστίασε στην άμεση πολιτική επιρροή στο ποδόσφαιρο. Αντίθετη ήταν η στάση μερίδας των αμερικανικών μέσων. Η New York Post κυκλοφόρησε με τίτλο «Το χαρτί του Τραμπ», θεωρώντας ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη ύστερα από λανθασμένη εφαρμογή του VAR και πως η παρέμβαση ήταν απαραίτητη ενόψει του σημαντικότερου αγώνα στην ιστορία του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Τα βελγικά μέσα ενημέρωσης ωστόσο αντέδρασαν έντονα. Η Le Soir ανέφερε ότι η FIFA έβγαλε την αμεροληψία της στο σφυρί, ενώ η DH Les Sports έκανε λόγο για αδικαιολόγητη απόφαση που μετατρέπει την αμερικανική ομάδα σε «κλέφτρα» του τουρνουά.

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