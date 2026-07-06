Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τη FIFA να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε προσωπικά από τον πρόεδρο της FIFA να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Μπάλογκαν.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την αποβολή άδικη και περιέγραψε τη φάση ως απλή σύγκρουση δύο αθλητών χωρίς παράβαση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε αιχμές για τον διαιτητή, χαρακτηρίζοντάς τον φρικτό και ύποπτο λόγω του παρελθόντος του.

Η FIFA ανέτρεψε την τιμωρία του Μπάλογκαν, απόφαση που χαιρέτισε ο Τραμπ ως εξαιρετική.

Ο Τραμπ διευκρίνισε πως δεν άσκησε πίεση για το αποτέλεσμα της επανεξέτασης, αλλά ήθελε να διασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των κορυφαίων παικτών στην εθνική ομάδα. Snapshot powered by AI

Την παραδοχή ότι ζήτησε προσωπικά από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την αποβολή του Φολαρίν Μπάλογκαν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε πως η απόφαση του διαιτητή να δείξει την κόκκινη κάρτα στον επιθετικό της εθνικής ομάδας στον προηγούμενο αγώνα του Μουντιάλ 2026 ήταν άδικη. Η συγκεκριμένη, πρωτοφανής στα χρονικά, παρέμβαση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και έφερε στο επίκεντρο τις πειθαρχικές διαδικασίες της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Παράλληλα, πυροδότησε την έντονη δυσαρέσκεια του Βελγίου, το οποίο αποτελεί τον αντίπαλο των Αμερικανών στη μάχη της Δευτέρας για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τα σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζοντας ωστόσο τη φύση της επικοινωνίας του με την ηγεσία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. «Το μόνο, που έκανα ήταν να ζητήσω επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον παίκτη, περιέγραψε τη φάση ως μια απλή σύγκρουση δύο αθλητών. «Είδα τη φάση και είμαι άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό... Αυτό δεν ήταν φάουλ. Δεν ήταν καν παράβαση. Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με όλη τους την ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν», τόνισε

BREAKING: Belgium has reportedly been granted the right to appeal FIFA's decision allowing Folarin Balogun to play in tonight's match. pic.twitter.com/rHvVM5uHGh — Fox News (@FoxNews) July 6, 2026

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να αφήσει αιχμές για τον διαιτητή της αναμέτρησης, χαρακτηρίζοντάς τον φρικτό. Πρόσθεσε μάλιστα πως ο συγκεκριμένος ρέφερι είναι «λίγο ύποπτος, αν δει κανείς το παρελθόν του», ενώ σχολίασε με καυστικό τρόπο την αρχική ετυμηγορία. «Πήρε μια απόφαση που κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει. Είναι ο καλύτερος παίκτης μας ή ένας από τους καλύτερους παίκτες μας. Και του έδειξε κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα τι σήμαινε αυτό... Ναι, ζήτησα επανεξέταση από τη FIFA», εξήγησε ο ίδιος. Συμπλήρωσε επίσης: «Πιστεύω ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν απαράδεκτη», χαιρετίζοντας τελικά την επιλογή της FIFA να άρει την τιμωρία ως μια πραγματικά εξαιρετική απόφαση.

Κλείνοντας το θέμα, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως δεν άσκησε άμεση πίεση για το τελικό αποτέλεσμα της επανεξέτασης. «Δεν τους είπα τι να κάνουν. Δεν μπορώ να τους πω τι να κάνουν», υπογράμμισε, εξηγώντας πως το βασικό του κίνητρο ήταν η αναγκαιότητα να παραταχθεί η εθνική ομάδα των ΗΠΑ έχοντας στη διάθεσή της όλους τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της.

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