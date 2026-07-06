Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο κατέθεσε έφεση κατά της προκλητικής απόφασης για τον Μπάλογκαν

Snapshot Η FIFA ανέστειλε την ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα στον Φολαρίν Μπάλογκαν, επιτρέποντάς του να παίξει στο κρίσιμο ματς ΗΠΑ

Βελγίου για τα «16» του Μουντιάλ 2026.

Ο Μπάλογκαν είχε αποβληθεί με κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι εναντίον της Βοσνίας για σκληρό μαρκάρισμα, που σύμφωνα με τους κανονισμούς επιφέρει αυτόματο αποκλεισμό.

Η αναστολή της ποινής φέρεται να προήλθε από παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Το Βέλγιο κατέθεσε επίσημη έφεση κατά της απόφασης της FIFA, η οποία έγινε δεκτή, και η τελική απόφαση αναμένεται πριν τον αγώνα της Τρίτης.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και δυσαρέσκεια ανάμεσα στις ομάδες, ειδικά στο Βέλγιο. Snapshot powered by AI

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αναστείλει την ποινή του Φολαρίν Μπάλογκαν, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί στο κρίσιμο παιχνίδι των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Αμερικανός επιθετικός είχε αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 64ο λεπτό του αγώνα εναντίον της Βοσνίας εξαιτίας ενός σκληρού μαρκαρίσματος στον Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, μια τέτοια παράβαση επιφέρει αυτόματο αποκλεισμό μιας αγωνιστικής.

Παρά τα όσα προβλέπει ο κανονισμός, η παγκόσμια ομοσπονδία γνωστοποίησε πως η τιμωρία δεν θα εφαρμοστεί άμεσα αλλά μπαίνει σε καθεστώς αναστολής για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρεται να προέκυψε έπειτα από παρασκηνιακή παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε τη δυσαρέσκεια πολλών ομάδων και ειδικότερα του Βελγίου, το οποίο αποτελεί τον επόμενο αντίπαλο των Αμερικανών.

Η βελγική ομοσπονδία απέστειλε επίσημο αίτημα προκειμένου να της δοθεί το δικαίωμα έφεσης κατά της αρχικής απόφασης, αίτημα που η FIFA έκανε τελικά δεκτό. Δεδομένου ότι η αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 είναι προγραμματισμένη για τα ξημερώματα της Τρίτης (07/07, 03:00), η οριστική ετυμηγορία αναμένεται να εκδοθεί εντός της ημέρας.

Νέα δήλωση της Βελγικής Ομοσπονδίας σχετικά με την υπόθεση Μπάλογκαν

Η Βελγική Ομοσπονδία ποδοσφαίρου μα ανακοίνωσή της ανέφερε:

«Σε συνέχεια της προηγούμενης δήλωσής της, η RBFA (σ.σ. Βελγική Ομοσπονδία) επιθυμεί να εξηγήσει δημοσίως την εξέλιξη των γεγονότων τις τελευταίες ώρες.

Αφού έμαθε από τον Τύπο την απόφαση της FIFA να άρει την αυτόματη αναστολή του παίκτη Μπάλογκαν, η RBFA απέστειλε επιστολή στη FIFA ζητώντας αντίγραφο της απόφασης καθώς και εξηγήσεις σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, εκθέτοντας παράλληλα τη θέση της υπό το πρίσμα των ισχυόντων κανονισμών.

Ως μοναδική απάντησή της, η FIFA ενημέρωσε την RBFA ότι θεωρούσε την εν λόγω επιστολή ως έφεση, ότι είχε διοριστεί δικαστής και ότι η RBFA είχε στη διάθεσή της μόνο λίγες ώρες για να ολοκληρώσει την έφεση αυτή. Η FIFA δεν παρείχε καμία πληροφορία.

Για να γίνει δεκτή μια έφεση, οι κανονισμοί της FIFA ορίζουν ότι η αιτιολογημένη απόφαση πρέπει πρώτα να έχει κοινοποιηθεί στον προσφεύγοντα. Ενώ η RBFA ζητούσε απλώς νόμιμες εξηγήσεις, η ίδια η FIFA χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως έφεση, φροντίζοντας αμέσως να διασφαλίσει ότι θα κηρυχθεί απαράδεκτη.

Όλα αυτά συνέβησαν ενώ, ταυτόχρονα, η FIFA αρνήθηκε να απαντήσει στα νόμιμα αιτήματα της RBFA.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συντονισμού του αγώνα, η FIFA αφαίρεσε σκόπιμα από την παρουσίασή της το τμήμα που αφορούσε την αυτόματη αποβολή παικτών. Το θέμα αυτό, ωστόσο, είχε συζητηθεί σε όλες τις αντίστοιχες συναντήσεις πριν από τους τέσσερις προηγούμενους αγώνες. Η RBFA ρώτησε τη FIFA, τόσο προφορικά όσο και γραπτώς, για τους λόγους αυτής της αλλαγής, χωρίς όμως να λάβει καμία απάντηση».

? Nouveau communiqué de la RBFA concernant l'affaire Balogun :



« Suite à sa précédente déclaration, la RBFA souhaite expliquer publiquement le déroulement des événements de ces dernières heures.



Après avoir appris par voie de presse la décision de la FIFA de lever la… pic.twitter.com/1R5qsammkV — Joueurs Belges ?? (@JoueursBE) July 6, 2026

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