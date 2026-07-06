Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (06/07) με Πορτογαλία – Ισπανία και ΗΠΑ – Βέλγιο

Η δράση συνεχίζεται στη φάση των «16» του Μουντιάλ

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (06/07) με Πορτογαλία – Ισπανία και ΗΠΑ – Βέλγιο
AP.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η φάση των «16» στο Μουντιάλ ανεβάζει στροφές και η Δευτέρα (06/07) φέρνει δύο αναμετρήσεις που μυρίζουν… προημιτελικά πριν από την ώρα τους. Από τη μεγάλη ευρωπαϊκή μονομαχία Ισπανία – Πορτογαλία μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες που δοκιμάζονται απέναντι στο Βέλγιο, το ποδοσφαιρικό βράδυ και τα ξημερώματα υπόσχονται ένταση και μοναδικό θέαμα.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

06/07 | 22:00 ~ Πορτογαλία – Ισπανία (ΕΡΤ2).
07/07 | 03:00 ~ Ηνωμένες Πολιτείες – Βέλγιο (ΕΡΤ1).

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