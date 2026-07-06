Μουντιάλ 2026: «Λύγισε» ο Οτσόα μετά τον αποκλεισμό από την Αγγλία, στο τελευταίο του ματς

Για περισσότερες από δύο δεκαετίες υπήρξε ο ακούραστος φρουρός της εστίας του Μεξικού, ένας τερματοφύλακας που δεν δίστασε ποτέ να βάλει το εθνόσημο πάνω από κάθε προσωπική φιλοδοξία.

Με τις αμέτρητες αποκρούσεις στα Μουντιάλ, τις ηρωικές εμφανίσεις απέναντι σε ποδοσφαιρικούς γίγαντες και την αφοσίωση στην «Τρι», ο Οτσόα έγραψε το όνομά του με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του μεξικανικού ποδοσφαίρου.

Όταν το τελευταίο σφύριγμα απέναντι στην Αγγλία σήμανε το τέλος του μεγάλου αυτού ταξιδιού, τα δάκρυά του δεν ήταν απλώς η απογοήτευση ενός αποκλεισμού, αλλά η συγκίνηση ενός πιστού στρατιώτη που αποχαιρετούσε την εθνική ομάδα στην οποία αφιέρωσε ολόκληρη την καριέρα του.

Διαβάστε επίσης