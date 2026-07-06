Μουντιάλ 2026: «Θέλω μία μπύρα, φίλε» – Η επική ατάκα του Τούχελ μετά το «θρίλερ» κόντρα στο Μεξικό

Ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, «ξέσπασε» στον πάγκο αμέσως μετά τη λήξη της νικηφόρας αναμέτρησης επί του Μεξικού με 3–2, σε αγώνα που διεξήχθη στο «Αζτέκα» της Πόλης του Μεξικού και χαρακτηρίστηκε ως μία από τις σπουδαιότερες εμφανίσεις των «Τριών Λιονταριών» σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά το 1966.

Η Αγγλία αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το δεύτερο ημίχρονο, μετά την αποβολή του Τζάρελ Κουόνσα, δεχόμενη ασφυκτική πίεση από τους γηπεδούχους στο φινάλε.

Στο 94ο λεπτό, έπειτα από φάουλ που καταλογίστηκε στον Τζουντ Μπέλιγχαμ και έδωσε την ευκαιρία στο Μεξικό να αναπτύξει νέα επίθεση, ο Τούχελ αντέδρασε έντονα μπροστά στις κάμερες, εκφράζοντας την ένταση στον πάγκο.

Σύμφωνα με επιστημονική ανάλυση της αναλύτριας χειλεοανάγνωσης, Νικόλα Χίκλινγκ, ο Γερμανός τεχνικός φέρεται να είπε ότι «είναι τρελό, θέλω μία μπύρα, φίλε! Θεέ μου, βοήθησέ με να το αντέξω αυτό».

Η αντίδραση του Γερμανού τεχνικού θεωρήθηκε χαρακτηριστική του κλίματος αγωνίας που επικρατούσε τόσο στο γήπεδο, όσο και τους φιλάθλους, καθώς η Αγγλία προσπαθούσε να κρατήσει το προβάδισμα και την πρόκριση.

Το παιχνίδι είχε συνεχώς διακυμάνσεις: Ο ταλαντούχος κεντρικός μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης σκόραρε δύο φορές μέσα σε 98 δευτερόλεπτα, ενώ, το Μεξικό μείωσε με τον Κινιόνες πριν από το ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, η αποβολή του Κουόνσα άλλαξε πλήρως τις ισορροπίες, όμως, η Αγγλία βρήκε και τρίτο γκολ με πέναλτι του Χάρι Κέιν. Το Μεξικό απάντησε, επίσης, με πέναλτι, διαμορφώνοντας το τελικό 3–2.

Μετά τη λήξη, ο Τούχελ χαρακτήρισε τη νίκη ως «ηρωική», επισημαίνοντας ότι η ομάδα «βρήκε τρόπο να κερδίσει με καρδιά και χαρακτήρα» σε ένα σχεδόν αδύνατο περιβάλλον λόγω αντίπαλου και υψομέτρου.