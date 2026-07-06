Μουντιάλ 2026: Απορρίφθηκε η έφεση του Βελγίου για τον Μπάλογκαν - Παίζει εναντίον του Βελγίου

Snapshot Ο Φολαρίν Μπάλογκαν θα αγωνιστεί κανονικά στον νοκ άουτ αγώνα ΗΠΑ

Βελγίου για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η FIFA απέρριψε την έφεση της βελγικής ομοσπονδίας, θεωρώντας ότι το Βέλγιο δεν έχει δικαίωμα έφεσης στην υπόθεση.

Η απόφαση ακολουθεί τηλεφωνική παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που ζήτησε επανεξέταση της κόκκινης κάρτας στον Μπάλογκαν.

Η βελγική ομοσπονδία εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια και προειδοποίησε για πιθανές νομικές ενέργειες μετά τον αγώνα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η φάση ήταν απλή σύγκρουση και όχι παράβαση, δικαιολογώντας την παρέμβασή του. Snapshot powered by AI

Ο Φολαρίν Μπάλογκαν τίθεται οριστικά στη διάθεση του Μαουρίτσιο Ποκετίνο για τη νοκ άουτ αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο, η οποία θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τρίτης (03:00) στο πλαίσιο της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η FIFA απέρριψε την έφεση της βελγικής Ομοσπονδίας, κλείνοντας τυπικά μια υπόθεση που έχει προκαλέσει τεράστιο θόρυβο και χαρακτηρίζεται ήδη ως ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο Αμερικανός επιθετικός αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι απέναντι στη Βοσνία. Η κατάσταση πήρε διαφορετική τροπή έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζιάνι Ινφαντίνο, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε την επανεξέταση της φάσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε πως η απόφαση του διαιτητή να δείξει την κόκκινη κάρτα στον επιθετικό της εθνικής ομάδας στον προηγούμενο αγώνα του Μουντιάλ 2026 ήταν άδικη. Η συγκεκριμένη, πρωτοφανής στα χρονικά, παρέμβαση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις και έφερε στο επίκεντρο τις πειθαρχικές διαδικασίες της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Παράλληλα, πυροδότησε την έντονη δυσαρέσκεια του Βελγίου, το οποίο αποτελεί τον αντίπαλο των Αμερικανών στη μάχη της Δευτέρας για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τα σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζοντας ωστόσο τη φύση της επικοινωνίας του με την ηγεσία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. «Το μόνο, που έκανα ήταν να ζητήσω επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον παίκτη, περιέγραψε τη φάση ως μια απλή σύγκρουση δύο αθλητών. «Είδα τη φάση και είμαι άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό... Αυτό δεν ήταν φάουλ. Δεν ήταν καν παράβαση. Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με όλη τους την ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν», τόνισε.

BREAKING: Belgium has reportedly been granted the right to appeal FIFA's decision allowing Folarin Balogun to play in tonight's match. pic.twitter.com/rHvVM5uHGh — Fox News (@FoxNews) July 6, 2026

Από την πλευρά της, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου ζήτησε άμεσα εξηγήσεις και εξέδωσε μια οργισμένη ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας πως δεν είχε λάβει καμία απολύτως απάντηση από την παγκόσμια συνομοσπονδία. Η εξήγηση δόθηκε τελικά μέσω του σκεπτικού της απόφασης, όπου η FIFA έκρινε πως το Βέλγιο δεν αποτελούσε διάδικο μέρος στην υπόθεση. Κατά συνέπεια, στερούνταν του δικαιώματος άσκησης έφεσης, γεγονός που σημαίνει ότι οι ενστάσεις των Βέλγων δεν εξετάστηκαν ποτέ επί της ουσίας.

? Nouveau communiqué de la RBFA concernant l'affaire Balogun :



« Suite à sa précédente déclaration, la RBFA souhaite expliquer publiquement le déroulement des événements de ces dernières heures.



Après avoir appris par voie de presse la décision de la FIFA de lever la… pic.twitter.com/1R5qsammkV — Joueurs Belges ?? (@JoueursBE) July 6, 2026

Παρά την οριστική απόφαση, το κλίμα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο. Η βελγική ομοσπονδία έχει καταστήσει σαφές και έχει προειδοποιήσει πως προτίθεται να προβεί σε περαιτέρω νομικές ενέργειες μετά τη λήξη του αγώνα, ειδικά σε περίπτωση που ο Μπάλογκαν πατήσει κανονικά στο χορτάρι.