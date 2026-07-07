Μουντιάλ 2026: Πολύς ντόρος για το τίποτα... - Τα πεπραγμένα του Μπάλογκαν στην ήττα των ΗΠΑ

Ο επιθετικός των ΗΠΑ, Φαλορίν Μπάλογκαν απογοητευμένος έπειτα από την ήττα από το Βέλγιο στους «16» της διοργάνωσης

Το πρόσωπο των ημερών άθελα του και για όλους τους λάθος λόγους έχει γίνει ο Φόλαριν Μπάλογκαν, ο οποίος έπειτα από επικίνδυνο μαρκάρισμα στον αγώνα των ΗΠΑ απέναντι στη Βοζνία - Ερζεγοβίνη αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, ωστόσο έπειτα από παρέμβαση Τραμπ αγωνίστηκε κανονικά στον νοκ άουτ αγώνα απέναντι στο Βέλγιο, όμως δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά.

Ο Μπάλογκαν θεωρείται ένας από τους καλύτερους παίκτες των ΗΠΑ μαζί με τον Κρίστιαν Πούλισικ και αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην επίθεση των Αμερικανών και για αυτό τον λόγο θεωρήθηκε κομβική η παρουσία του απέναντι στο Βέλγιο, με τον Τραμπ να εξασφαλίζει μέσω του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο την πρώτη κόκκινη κάρτα με... αναστολή.

Εντούτοις ο Μπάλογκαν δεν κατόρθωσε να κάνει τη διαφορά με την USMNT να γνωρίζει ταπεινωτική ήττα με 1-4 απέναντι στους Βέλγους που φάνηκαν σαφώς πεισμωμένοι και με παραπάνω κίνητρο μετά την παρατυπία των ΗΠΑ.

Ο κεντρικός επιθετικός της Μονακό έκανε συνολικά τρία σουτ στον εναντίον του Βελγίου, με το ένα από αυτά να βρίσκει εστία.

Είχε επίσης 7/12 εύστοχες μεταβιβάσεις, ενώ άξιο απορίας είναι πως δεν επιχείρησε καμία ντρίπλα. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 επαφές προτού βγει αλλαγή στο 90+2.

Τα στατιστικά του Μπαλογκάν στην αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο Flashscore

Είναι φανερό πως ο Μπαλογκάν χάθηκε στη γενικότερη μετριότητα της ομάδας του χθες, ενώ πιθανότατα περισσότερη σύγχυση προκάλεσε η παρέμβαση Τραμπ, παρά ωφέλησε την ομάδα του Ποκετίνο...