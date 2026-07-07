Μουντιάλ 2026: Πώς θα μοιάζει η μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στους ημιτελικούς και στον μεγάλο τελικό

Η «Final Trionda» θα χρησιμοποιηθεί στις 4 τελευταίες αναμετρήσεις του Μουντιάλ, δηλαδή στους δύο ημιτελικούς, στον αγώνα για την τρίτη θέση αλλά και στον μεγάλο τελικό 

Μιχάλης Παπαδάκος

Μουντιάλ 2026: Πώς θα μοιάζει η μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στους ημιτελικούς και στον μεγάλο τελικό

Η μπάλα «Final Trionda» που θα χρησιμοποιηθεί στους ημιτελικούς, στον αγώνα για την 3η θέση και στον μεγάλο τελικό του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου 

ADIDAS/TWITTER
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με διαφορετική μπάλα σε σχέση με τους πρώτους 100 αγώνες του Μουντιάλ 2026, θα διεξαχθούν οι τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Όπως αποκαλύφθηκε σχετικά από την FIFA, οι δύο ημιτελικοί, ο αγώνας για την τρίτη θέση και ο τελικός, θα γίνουν με την «Final Trionda», σε μία αλλαγή, που εν πολλοίς οφείλεται σε λόγους μάρκετινγκ.

Η νέα μπάλα διατηρεί το βασικό σχέδιο αυτής που χρησιμοποιήθηκε από την έναρξη του τουρνουά, αλλά αλλάζει ο χρωματισμός, καθώς το κόκκινο, το μπλε και το πράσινο (σ.σ. με σαφή αναφορά στις τρεις χώρες υποδοχής, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό), αντικαθίστανται από μαύρα και χρυσά σχέδια, παραπέμποντας στο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ παραμένουν οι μεγάλες λευκές ρίγες.

Αυτό το κυματιστό σχέδιο, που έχει σκοπό να «εμπνεύσει το μακρύ και δύσκολο ταξίδι που κάνουν οι ομάδες προς τον τελικό τίτλο», σύμφωνα με την FIFA, στοχεύει να τονίσει «την σημασία των τελευταίων τεσσάρων αγώνων».

Αυτή η μπάλα θα χρησιμοποιηθεί στους ημιτελικούς, που έχουν προγραμματισθεί για τις 14 και 15 Ιουλίου, στον αγώνα για την τρίτη θέση το Σάββατο 18 Ιουλίου και, φυσικά, για τον τελικό της 19ης Ιουλίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από το χτύπημα των 7,5 Ρίχτερ στην Λα Γκουάιρα - Άδειασε πισίνα από την ταλάντωση

13:24ANNOUNCEMENTS

Shell: Εκατό χρόνια διαδρομές

13:21ΥΓΕΙΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Μετρό Συντάγματος στις 13 και 14 Ιουλίου

13:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου: Νωρίτερα οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Οριστικές λύσεις στα θέματα αντιπλημμυρικής θωράκισης και της Γλυφάδας»

13:02WHAT THE FACT

Το πιο ιδιαίτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα διεξάγεται στη Φινλανδία - Κουβαλούν τις συζύγους τους μέχρι τον τερματισμό

12:59ΚΟΣΜΟΣ

«Τι βλέπετε εκεί πάνω που δεν θέλετε να επιστρέψετε;» - Η αναπάντεχη ερώτηση στον αστροναύτη της Artemis IΙ που αποχωρεί

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Η «χημεία» Τραμπ - Ερντογάν φέρνει ανατροπή: To χρονικό επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Παραπέμπεται να δικαστεί για 3 κακουργήματα 55χρονη - Κατηγορείται για κακοποίηση και βιασμό διδύμων αδελφών

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Πώς θα πολεμούσε η Ευρώπη χωρίς τις ΗΠΑ - Το εφιαλτικό σενάριο για το τέλος της Νατοϊκής ομπρέλας

12:43ΥΓΕΙΑ

Γυαλιά ηλίου: Ποια είναι η προστασία από την ακτινοβολία ανάλογα με την κατηγορία των φακών

12:38LIFESTYLE

Σάλος με το σχόλιο της Λουπίτα Νιόνγκο κατά του... Ομήρου - «Δείξε λίγο σεβασμό» της σχολιάζουν στα social media

12:33LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Έπιασε το κλαδευτήρι για να περιποιηθεί τον κήπο του - «Αγρότης μόνος ψάχνει»

12:30ΥΓΕΙΑ

Γιατί σας τρώει το δέρμα σας ξαφνικά τις νύχτες και πώς να ανακουφιστείτε

12:27LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα «τσιμπάνε» οι ενημερωτικές εκπομπές – Η έκπληξη των επαναλήψεων

12:19WHAT THE FACT

Αρχαίοι λύκοι αποκαλύπτουν μια απροσδόκητη ανθρώπινη σύνδεση

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Νιού Τζέρσεϊ: Οροφή πολυκαταστήματος καταρρέει πάνω στους πελάτες - Δείτε βίντεο

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής που παρασύρθηκε από φορτηγάκι την ώρα που έκανε τζόκινγκ

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Συνελήφθη 52χρονος - Άναψε φωτιά σε ψησταριά κι έριξε βεγγαλικά με δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς 4

12:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Πώς θα μοιάζει η μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στους ημιτελικούς και στον μεγάλο τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καλοκαίρι διαρκείας φέτος στην Ελλάδα - Πότε θα τελειώσει σύμφωνα με το ECMWF

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Εκτέλεσαν την ύποπτη που ανατίναξε τον Ουκρανό ολιγάρχη στο Μονακό - Βρέθηκε θαμμένη στο Κίεβο

12:38LIFESTYLE

Σάλος με το σχόλιο της Λουπίτα Νιόνγκο κατά του... Ομήρου - «Δείξε λίγο σεβασμό» της σχολιάζουν στα social media

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακραίο καύσωνα φέρνει το GFS στην Ελλάδα - Τι δείχνει το ECMWF για το ίδιο διάστημα

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Παραπέμπεται να δικαστεί για 3 κακουργήματα 55χρονη - Κατηγορείται για κακοποίηση και βιασμό διδύμων αδελφών

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Σπάρτη: Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με το νεκρό ζευγάρι - Η μετωπική με το πυροσβεστικό όχημα

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος Τσέχος ποδοσφαιριστής που παρασύρθηκε από φορτηγάκι την ώρα που έκανε τζόκινγκ

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Γκαμπονέζος μαχαιρώνει χωρίς λόγο 20 φορές τουρίστα στο Μιλάνο - «Το απόλαυσα...»

10:04ΕΥ ΖΗΝ

Το μικρό, ταπεινό ψάρι των ελληνικών θαλασσών με τα μεγάλα οφέλη για οστά και καρδιά

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Ελέφαντας σκότωσε άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας 14 χρόνια μετά και 17 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που σκότωσε τους δύο πρώτους

09:50ΕΛΛΑΔΑ

14χρονος στη Θεσσαλονίκη κατηγορείται ότι βίασε 15χρονη και βιντεοσκοπούσε την πράξη του

06:52LIFESTYLE

Τα πήγαινε-έλα των παρουσιαστών, οι ανακοινώσεις και ο ΑΝΤ1 σε καλοκαιρινό αναβρασμό

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρή εντοπίστηκε 23χρονη βουλγαρικής καταγωγής σε διαμέρισμα στη Νεάπολη

12:56ΚΟΣΜΟΣ

Η «χημεία» Τραμπ - Ερντογάν φέρνει ανατροπή: To χρονικό επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Μονακό: Αυτή είναι η ερωμένη του Ουκρανού ολιγάρχη - Ακρωτηριάστηκε μετά από έκρηξη βόμβας

09:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Και μπαμ και μπουμ και μπαμ και μπουμ, πάμε για το τέσσερα στα τέσσερα»

09:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Αυτά είναι τα ζευγάρια στα προημιτελικά - Το μονοπάτι μέχρι τον τελικό

11:45WHAT THE FACT

Φοβερή ανακάλυψη στην Τουρκία: Αγρότης βρήκε ρωμαϊκό μωσαϊκό 1.700 ετών κάτω από το χωράφι του

09:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι παίκτες του Βελγίου πανηγύρισαν με χορό... Τραμπ αφού σκόρπισαν τις ΗΠΑ - «Ακυρώστε και αυτό!» - Δείτε βίντεο

12:59ΚΟΣΜΟΣ

«Τι βλέπετε εκεί πάνω που δεν θέλετε να επιστρέψετε;» - Η αναπάντεχη ερώτηση στον αστροναύτη της Artemis IΙ που αποχωρεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ