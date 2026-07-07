Μουντιάλ 2026: Πώς θα μοιάζει η μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στους ημιτελικούς και στον μεγάλο τελικό

Η μπάλα «Final Trionda» που θα χρησιμοποιηθεί στους ημιτελικούς, στον αγώνα για την 3η θέση και στον μεγάλο τελικό του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου

Με διαφορετική μπάλα σε σχέση με τους πρώτους 100 αγώνες του Μουντιάλ 2026, θα διεξαχθούν οι τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Όπως αποκαλύφθηκε σχετικά από την FIFA, οι δύο ημιτελικοί, ο αγώνας για την τρίτη θέση και ο τελικός, θα γίνουν με την «Final Trionda», σε μία αλλαγή, που εν πολλοίς οφείλεται σε λόγους μάρκετινγκ.

Η νέα μπάλα διατηρεί το βασικό σχέδιο αυτής που χρησιμοποιήθηκε από την έναρξη του τουρνουά, αλλά αλλάζει ο χρωματισμός, καθώς το κόκκινο, το μπλε και το πράσινο (σ.σ. με σαφή αναφορά στις τρεις χώρες υποδοχής, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό), αντικαθίστανται από μαύρα και χρυσά σχέδια, παραπέμποντας στο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ παραμένουν οι μεγάλες λευκές ρίγες.

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introducing Trionda Final, the official match ball for the @FIFAWorldCup semifinals and final.



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Αυτό το κυματιστό σχέδιο, που έχει σκοπό να «εμπνεύσει το μακρύ και δύσκολο ταξίδι που κάνουν οι ομάδες προς τον τελικό τίτλο», σύμφωνα με την FIFA, στοχεύει να τονίσει «την σημασία των τελευταίων τεσσάρων αγώνων».

Αυτή η μπάλα θα χρησιμοποιηθεί στους ημιτελικούς, που έχουν προγραμματισθεί για τις 14 και 15 Ιουλίου, στον αγώνα για την τρίτη θέση το Σάββατο 18 Ιουλίου και, φυσικά, για τον τελικό της 19ης Ιουλίου.