Το «last dance» του Ρονάλντο: Ο αντιφατικός Κριστιάνο των Μουντιάλ - Τα ρεκόρ και η κατάρα

Ο αρχηγός της Πορτογαλίας επιβεβαίωσε ότι το Μουντιάλ του 2026 ήταν το τελευταίο της καριέρας του, ολοκληρώνοντας την πορεία του στη διοργάνωση με 27 συμμετοχές, 11 γκολ και το μοναδικό ρεκόρ σκοραρίσματος σε 6 διαφορετικές διοργανώσεις

Μίλτος Τσεκούρας

Το «last dance» του Ρονάλντο: Ο αντιφατικός Κριστιάνο των Μουντιάλ - Τα ρεκόρ και η κατάρα

Δακρυσμένος ο Κριτιάνο Ρονάλντο μετα τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας

AP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανακοίνωσε ότι το Μουντιάλ του 2026 ήταν το τελευταίο στην καριέρα του, ολοκληρώνοντας με 27 συμμετοχές και 11 γκολ.
  • Είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα.
  • Στα νοκ άουτ παιχνίδια, αντιμετώπισε δυσκολίες, με εννέα συνεχόμενα παιχνίδια από τη φάση των 16 χωρίς γκολ ή ασίστ.
  • Είναι ο πρώτος σκόρερ της Πορτογαλίας σε τελικές φάσεις Μουντιάλ και ο δεύτερος γηραιότερος που έχει σκοράρει στη διοργάνωση.
  • Με 27 συμμετοχές, βρίσκεται στη δεύτερη θέση όλων των εποχών και μοιράζεται το ρεκόρ παρουσιών σε νοκ άουτ φάσεις με τον Λιονέλ Μέσι και τον Γκιγιέρμο Οτσόα.
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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχαιρέτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και ταυτόχρονα έριξε την αυλαία της καριέρας του στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ επιβεβαίωσε ότι ήταν η τελευταία συμμετοχή του σε Μουντιάλ μετά τον αποκλεισμό της εθνικής του ομάδας στη φάση των «16» από την Ισπανία έπειτα από την ήττα με σκορ 1-0 στο Ντάλας. Μιλώντας στο δίκτυο SportTV, ξεκαθάρισε τις προθέσεις του: «Η αλήθεια είναι ότι ήταν το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο και τώρα θα έχω χρόνο με την οικογένειά μου, ώστε να μην παίρνω αποφάσεις εν μέσω έντασης».

Αμέσως μετά, προχώρησε σε έναν μίνι απολογισμό της προσφοράς του στην εθνική ομάδα με μια κρίση μεγαλείου: «Κέρδισα τρεις τίτλους για την Πορτογαλία. Πριν από τον Κριστιάνο, η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει ποτέ τίτλους. Επομένως, φεύγω με καθαρή συνείδηση. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό. Αύριο θα είναι μια νέα μέρα και η ζωή συνεχίζεται».

Η εντυπωσιακή διαδρομή του 41χρονου επιθετικού στα Παγκόσμια Κύπελλα ξεκίνησε το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας. Τότε σημείωσε το παρθενικό του τέρμα στη διοργάνωση απέναντι στο Ιράν και συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η εθνική του ομάδα να επιστρέψει στα ημιτελικά έπειτα από σαράντα ολόκληρα χρόνια.

Η συνέπειά του στο σκοράρισμα διατηρήθηκε αμείωτη σε όλες τις επόμενες διοργανώσεις στη Νότια Αφρική το 2010, στη Βραζιλία το 2014, στη Ρωσία το 2018 και στο Κατάρ το 2022. Στο φετινό τουρνουά έγραψε ξανά ιστορία κατά τη διάρκεια της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, καθώς έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στα χρονικά που έχει βρει δίχτυα σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ.

Η κατάρα στη φάση των «16»

Παρά τα εντυπωσιακά ατομικά επιτεύγματα, η παρουσία του στα νοκ άουτ παιχνίδια συνοδεύτηκε συχνά από δυσκολίες. Η πορτογαλική εφημερίδα A Bola σημειώνει πως η αναμέτρηση απέναντι στην Ισπανία αποτέλεσε το ένατο κατά σειρά παιχνίδι του σε φάση των «16» ή αργότερα χωρίς γκολ ή ασίστ. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη φετινή διοργάνωση των 48 ομάδων, κατάφερε να σπάσει την επιθετική του δυστοκία στα νοκ άουτ ευστοχώντας σε πέναλτι απέναντι στην Κροατία για τη φάση των τριάντα δύο. Ωστόσο, η κατάρα της φάσης των δεκαέξι συνεχίστηκε, όπως ακριβώς είχε συμβεί απέναντι στους Ισπανούς το 2010 και κόντρα στην Ουρουγουάη το 2018.

Κάνοντας μια συνολική αποτίμηση στις έξι παρουσίες του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο γεύτηκε την πρόκριση από τους δεκαέξι μόλις δύο φορές.

Η πρώτη καταγράφηκε στην παρθενική του εμφάνιση το 2006, όταν αγωνιζόταν στα άκρα της επίθεσης και έφτασε μέχρι την τέταρτη θέση, ενώ η δεύτερη σημειώθηκε το 2022, σε μια πορεία όπου αντικαταστάθηκε στα νοκ άουτ παιχνίδια από τον Γκονσάλο Ράμος.

Υπενθυμίζεται ότι το 2014 η ομάδα δεν κατάφερε καν να περάσει από τη φάση των ομίλων. Συνολικά σε εννέα κρίσιμα παιχνίδια από τους δεκαέξι και μετά, αγωνίστηκε 659 λεπτά χωρίς καθοριστική επιθετική συμβολή. Σε αυτά τα ματς, η Πορτογαλία μέτρησε έξι ήττες, μία ισοπαλία με την Αγγλία όπου επικράτησε στα πέναλτι, και μόλις δύο νίκες στην κανονική διάρκεια. Παραδόξως, οι δύο αυτές νίκες απέναντι στην Ολλανδία το 2006 και την Ελβετία το 2022 επιτεύχθηκαν σε παιχνίδια όπου ο χρόνος συμμετοχής του ήταν πιο περιορισμένος.

Πέρασε στην Ιστορία των Μουντιάλ

Παρά την πικρία του φετινού αποκλεισμού, το όνομα του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πλέον περίοπτη θέση στα βιβλία της ποδοσφαιρικής ιστορίας.

Με τα τέρματα που σημείωσε, άφησε πίσω του τον θρυλικό Εουσέμπιο και έγινε ο απόλυτος πρώτος σκόρερ της εθνικής Πορτογαλίας σε τελικές φάσεις Μουντιάλ με έντεκα γκολ.

Παράλληλα, έγινε ο τέταρτος γηραιότερος ποδοσφαιριστής που πάτησε χορτάρι στη διοργάνωση και ο δεύτερος γηραιότερος που βρήκε δίχτυα. Ολοκληρώνει τη λαμπρή πορεία του στον θεσμό έχοντας καταγράψει 27 συμμετοχές, επίδοση που τον φέρνει στη δεύτερη θέση όλων των εποχών πίσω από τον Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο μοιράζεται πλέον το ρεκόρ παρουσιών σε νοκ άουτ φάσεις μαζί με τον Μεξικανό τερματοφύλακα Γκιγιέρμο Οτσόα.

Ιμπραΐμοβιτς για Ρονάλντο: «Το εγώ του κράτησε όμηρο την Πορτογαλία»

Πάντως η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στην ενδεκάδα της Πορτογαλίας σε όλο το Μουντιάλ προκάλεσε σχόλια και αντιδράσεις. Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς σχολίασε πως η απαίτησή του να αγωνίζεται κράτησε πίσω την Πορτογαλία σε όλη τη διοργάνωση:

«Οι φίλοι της Πορτογαλίας θα μπορούσαν να περιμένουν αυτό που συνέβη. Δεν μπορείς να περιμένεις να κερδίσεις τίποτα το 2026 με έναν 41χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο να ηγείται της επίθεσης. Ειδικά από τη στιγμή που ο Ράμος είναι στον πάγκο, έχοντας μπει και σκοράρει στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν πρόκειται για ‘θρυλική ηγεσία’. Είναι το εγώ που κρατά την ομάδα του όμηρο. Ο Ρονάλντο έχει χάσει την επαφή και την κινητικότητά του. Τώρα είναι απλώς στην περιοχή... Σε αυτό το σημείο, η αύρα του τον στηρίζει περισσότερο από τα πόδια του. Το να συνεχίζεις να τον ξεκινάς βασικό είναι καθαρή τρέλα που βασίζεται στη νοσταλγία»,

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