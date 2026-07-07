Live: Αργεντινή - Αίγυπτος 0-2 - Με την πλάτη στον τοίχο ο Μέσι

Snapshot Η Αίγυπτος προηγείται 2-0 της Αργεντινής στον αγώνα των «16» του Μουντιάλ.

Το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου σημειώθηκε στο 67' από τον Ζίκο μετά από γύρισμα του Χασάν.

Ένα γκολ της Αιγύπτου με τον Χόσι ακυρώθηκε λόγω φάουλ στην αρχή της φάσης.

Ο Μέσι και η Αργεντινή βρίσκονται σε δύσκολη θέση καθώς χάνουν με δύο γκολ διαφορά. Snapshot powered by AI

Η Αίγυπτος προκαλεί σοκ στην Αργεντινή του Μέσι, καθώς προηγείται με 2-0 στον αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τους «16» του Μουντιάλ.

Στο 67' έπειτα από αντεπίθεση της Αιγύπτου, ο Χασάν έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Ζίκο εκτέλεσε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες από το ύψος της μικρής περιοχής.

Νωρίτερα η Αίγυπτος πέτυχε γκολ με τον Χόσι αλλά ακυρώθηκε για φάουλ στην αρχή της φάσης

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