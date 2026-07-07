Live: Αργεντινή - Αίγυπτος 0-2 - Με την πλάτη στον τοίχο ο Μέσι
Ακυρώθηκε γκολ των Αιγύπτιων για φάουλ στην αρχή της φάσης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Η Αίγυπτος προηγείται 2-0 της Αργεντινής στον αγώνα των «16» του Μουντιάλ.
- Το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου σημειώθηκε στο 67' από τον Ζίκο μετά από γύρισμα του Χασάν.
- Ένα γκολ της Αιγύπτου με τον Χόσι ακυρώθηκε λόγω φάουλ στην αρχή της φάσης.
- Ο Μέσι και η Αργεντινή βρίσκονται σε δύσκολη θέση καθώς χάνουν με δύο γκολ διαφορά.
Η Αίγυπτος προκαλεί σοκ στην Αργεντινή του Μέσι, καθώς προηγείται με 2-0 στον αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τους «16» του Μουντιάλ.
Στο 67' έπειτα από αντεπίθεση της Αιγύπτου, ο Χασάν έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Ζίκο εκτέλεσε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες από το ύψος της μικρής περιοχής.
Νωρίτερα η Αίγυπτος πέτυχε γκολ με τον Χόσι αλλά ακυρώθηκε για φάουλ στην αρχή της φάσης
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο: Συνελήφθη 19χρονος δικυκλιστής που παρέσυρε πεζό
20:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσπρωτία: Περιπατητές εντόπισαν νεκρό 53χρονο σε ρεματιά
18:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ