Ο Θεός της μπάλας ήθελε Μέσι: Μυθική ανατροπή της Αργεντινής και πρόκριση στους «8»

Η Αργεντινή κοίταξε κατάματα τον αποκλεισμό, όμως ο Λιονέλ Μέσι αρνήθηκε να παραδώσει το στέμμα του Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

Τι και αν και η «αλμπισελέστε» βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο μέχρι το 79ο λεπτό χάνοντας με 0-2 από την εξαιρετική Αίγυπτο, ο αρχηγός της βγήκε μπροστά.

Παίρνοντας την ομάδα στις πλάτες του, ο Μέσι έγινε ο απόλυτος καταλύτης της ανατροπής, μοιράζοντας την ασίστ για το πρώτο γκολ και σκοράροντας ο ίδιος το τέρμα της ισοφάρισης.

Μέσα σε 13 λεπτά, η «ΑFA» πέτυχε μια από τις πιο εμφατικές και ιστορικές ανατροπές στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με τον Έντσο Φερνάντες να σκοράρει στις καθυστερήσεις και να ολοκληρώνει το απόλυτο comeback για την Αργεντινή, τσεκάροντας πανηγυρικά το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Πλέον, η παρέα του Μέσι περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας τον νικητή του ζευγαριού Ελβετία - Κολομβία.

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Αργεντινή να πιέζει ψηλά και την Αίγυπτο να προσπαθεί να «παγώσει» τον ρυθμό κυκλοφορώντας την μπάλα.

Κόντρα στη ροή της αναμέτρησης, οι «Φαραώ» άνοιξαν το σκορ στο 15’. Η σέντρα που βγήκε στην καρδιά της περιοχής βρήκε τον Γιασέρ Ιμπραχίμ, ο οποίος με μια φοβερή καρφωτή κεφαλιά νίκησε την άμυνα της «Αλμπισελέστε» για το 0-1.

Η απάντηση της Αργεντινής ήταν άμεση. Στο 19’, ο Χασάν ανέτρεψε τον Ταλιαφίκο μέσα στην περιοχή με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Λιονέλ Μέσι στο 21’, με τον Σομπέιρ να πέφτει εντυπωσιακά και να αποκρούει και τον Αργεντινό σταρ να χάνει το δεύτερο πέναλτι του στο φετινό Μουντιάλ.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η Αργεντινή πίεσε ασφυκτικά για να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Στο 30’ ο Σομπέιρ έκανε τεράστια επέμβαση σε κεφαλιά του Μακ Άλιστερ, ενώ στο 31’ η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μέσι σταμάτησε στο δοκάρι.

Ο Αιγύπτιος πορτιέρε δήλωσε ξανά «παρών» στο 39’ σε τετ-α-τετ με τον Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος λίγο αργότερα αστόχησε ξανά από πλεονεκτική θέση.

Στην επανάληψη, η Αργεντινή μπήκε και πάλι δυναμικά με στόχο την ισοφάριση, με το σουτ του Ντε Πολ να καταλήγει στα χέρια του Σομπέιρ, ενώ στο 53' η εκτέλεση του Παρέδες πέρασε άουτ.

Στο 57' και πάλι κόντρα στη ροή του αγώνα η Αίγυπτος βρήκε δεύτερο γκολ, με το VAR να παρεμβαίνει καθώς είχε προηγηθεί φάουλ στον άξονα της μεσαίας γραμμής πάνω στον Λισάντρο Μαρτίνεζ.

Η Αίγυπτος λυτρώθηκε για το ακυρωθέν γκολ 10' λεπτά αργότερα, με τον Χασάν από τα δεξιά να γυρίζει στο πέναλτι και τον Ζίκο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Μαρτίνες για το 0-2.

Με την πλάτη στον τοίχο, η Αλμπισελέστε προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και στο 79' μείωσε σε 2-1, με τον Κούτι Ρομέρο να πιάνει ωραία την κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Μέσι, βάζοντας την Αργεντινή ξανά στο παιχνίδι.

Στο 82' λεπτό, η Αργεντινή έχασε τεράστια ευκαιρία να φέρει στα ίσα το παιχνίδι, όταν ο Λαουτάρο Μαρτίνες πήρε την κεφαλιά ολομόναχος μπροστά από την εστία μετά από γύρισμα του Μέσι, όμως έστειλε την μπάλα άουτ.

Ό,τι δεν έκανε ο Λαουτάρο το έκανε δύο λεπτά αργότερα ο Μέσι, ο οποίος μετά από φάση διαρκείας στα καρέ της Αιγύπτου έπιασε ένα δυνατό βολέ μέσα από την περιοχή, νικώντας τον Σομπέιρ για το 2-2 και δίνοντας νέα τροπή στον αγώνα.

Στο 92ο λεπτό, οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές ολοκλήρωσαν μια επική ανατροπή. Μετά από μια υποδειγματική αντεπίθεση, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έβγαλε την καλοζυγισμένη σέντρα, με τον Έντσο Φερνάντες, ερχόμενος σαν τρέιλερ, να καρφώνει με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 3-2, στέλνοντας την Αλμπισελέστε στα ουράνια.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Αργεντινή: Μαρτίνες, Μολίνα (73' Μοντιέλ), Ρομέρο, Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (66' Γκονζάλες) , Ντε Πολ (66' Λαουτάρο Μαρτίνεζ), Μακ Άλιστερ, Παρέδες, Φερνάντες, Μέσι, Άλβαρες

Αίγυπτος: Σομπέιρ, Χάνι, Ιμπραχίμ, Ραμπία, Χαφέζ, Ασούρ (46' Φάτι), Ατία, Λασίν (90' Ζίζο), Χασάν (73' Τρεζεγκέ), Σαλάχ, Ζίκο

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