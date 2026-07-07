Μουντιάλ 2026: Αποθέωση για τον Μέσι, εκδηλώσεις λατρείας στο πρόσωπό του! (Videos)

Μέχρι να ισοφαρίσει την Αίγυπτο, ο Λιονέλ Μέσι έβλεπε τον αποκλεισμό της Αργεντινής να πλησιάζει. Κάτι που θα σήμαινε και την ολοκλήρωση της δικής του τεράστιας καριέρας στα Παγκόσμια Κύπελλα. Όμως, η ανατροπή της «αλμπισελέστε» συνεχίζει τη «μυθική» πορεία του 39χρονου σούπερ σταρ.

Η πίεση απ’ το χαμένο πέναλτι, το άγχος από τον ενδεχόμενο αποκλεισμό, ήταν λογικό να επηρεάσουν τον Μέσι. Έτσι με το ολοκληρώθηκε το ματς, ξέσπασε σε κλάματα! Για αρκετά λεπτά δεν σταμάτησε να κλαίει, αφήνοντας τα συναισθήματα να τον κυριεύσουν.

Αγκάλιασε τους συμπαίκτες του, πανηγύρισε με τον κόσμο, αλλά τα δάκρυα δεν σταματούσαν να τρέχουν. Οι υπόλοιποι άσοι της Αργεντινής, έσπευσαν να τον αποθεώσουν. Δείχνοντας σε όλους πως αυτή η ομάδα… του ανήκει. Τον πέταξαν στον αέρα, σε μια ξεχωριστή στιγμή λατρείας και σεβασμού.