Μουντιάλ 2026: Αυτό το τάκλιν ήταν… μισή πρόκριση – Πώς ο Παρέδες έδειξε τον δρόμο στην Αργεντινή

Σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο, η Αργεντινή βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει. Όμως, πριν από το γκολ της μεγάλης ανατροπής, χρειάστηκε μία στιγμή παγκόσμιας κλάσης από τον Λεάντρο Παρέδες σε φάση άμυνας.

Μερικά δευτερόλεπτα πριν ο Έντσο Φερνάντες «γράψει» το 3–2, η Αίγυπτος ανέπτυξε άκρως επικίνδυνη αντεπίθεση, στην οποία θα μπορούσαν να κάλλιστα να σκοράρουν και να προκριθούν.

Ο Σαλάχ άφησε στον Μαρμούς, ο οποίος έτρεξε και είχε στα αριστερά τον Φάτι, όμως, ο Λεάντρο Παρέδες έκανε ένα καίριο τάκλιν, αποσοβώντας τον κίνδυνο για την παγκόσμια πρωταθλήτρια.