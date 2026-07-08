Γάζα: Δύο μητέρες δηλώνουν ότι αναγνώρισαν τους γιους τους σε φωτογραφία βασανιστηρίων

Κάθε μία από τις γυναίκες είναι βέβαιη ότι ο άνδρας κρατούμενος που έχει υποστεί βασανιστήρια και φαίνεται στην φωτογραφία είναι ο γιος που έχασε

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Γάζα: Δύο μητέρες δηλώνουν ότι αναγνώρισαν τους γιους τους σε φωτογραφία βασανιστηρίων
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο μητέρες στη Γάζα αναγνώρισαν με βεβαιότητα τους γιους τους σε φωτογραφία που δείχνει βασανισμένο Παλαιστίνιο κρατούμενο, η οποία επιβεβαιώθηκε ως αυθεντική από τον ισραηλινό στρατό.
  • Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει έρευνα για το περιστατικό και δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενοι θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα πορίσματα, αναγνωρίζοντας ότι η μεταχείριση δεν συνάδει με τις αξίες του στρατού.
  • Ο Οσάμα, γιος της Ράνα Αμπού Νασάρ, συνελήφθη τον Μάρτιο κοντά στην "Κίτρινη Γραμμή" και αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα, ενώ το ενός έτους παιδί του αφέθηκε ελεύθερο με τραυματισμούς που αποδίδονται από τον στρατό σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς.
Snapshot powered by AI

Μια φωτογραφία που διέρρευσε στα διεθνή ΜΜΕ και δείχνει έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο που φοράει μόνο το εσώρουχό του, έχει δεμένα μάτια και είναι σφιχτά δεμένος πάνω σε ράντζο με έναν ξύλινο στύλο στην πλάτη έχει προκαλέσει οδύνη σε δύο μητέρες στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει αναγνωρίσει ότι η φωτογραφία είναι αυθεντική. Ωστόσο δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άνδρα ούτε έχει αποκαλύψει πού κρατείται.

Αυτό έχει εντείνει την αγωνία των δύο μητέρων, της Ράνα Αμπού Νασάρ και της Τζούντε Αλ-Γκού, οι οποίες είναι και οι δύο απολύτως βέβαιες ότι ο γιος τους είναι στη φωτογραφία. Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε αρχικά στο Instagram από έναν χρήστη, ο λογαριασμός του οποίου φαίνεται να έχει διαγραφεί έκτοτε. Στην εικόνα εμφανίζονταν οι λέξεις «καλημέρα» γραμμένες στα εβραϊκά.

Στο στιγμιότυπο οθόνης τα χέρια του άνδρα είναι δεμένα πίσω από την πλάτη του, ενώ το δεξί του πόδι είναι δεμένο στην κάτω γωνία ενός ράντζου. Μια ξύλινη ράβδος είναι δεμένη στην πλάτη του, εκτεινόμενη από το δεξί του πόδι μέχρι τον λαιμό του. Το πρόσωπό του σχεδόν ολόκληρο δεν φαίνεται.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι γνωρίζει το περιστατικό και διεξάγεται έρευνα. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε στο Reuters ότι «οι εμπλεκόμενοι θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα πορίσματα» και πρόσθεσε ότι η μεταχείριση που απεικονίζεται στη φωτογραφία «δεν συνάδει» με τις αξίες του στρατού.

Η Αμπού Νασάρ είπε ότι από τη στιγμή που είδε τη φωτογραφία πριν από δύο ημέρες, κατάλαβε ότι ήταν ο γιος της, Οσάμα. «Γνωρίζω τα χαρακτηριστικά του σώματός του. Έχει πρήξιμο στο πόδι και ουλές στο πόδι του, το ίδιο πρήξιμο στο αριστερό του πόδι που είδα στη φωτογραφία», δήλωσε στο Reuters.

Είπε ότι αυτή ήταν η πρώτη φωτογραφία του που είχε δει από τότε που συνελήφθη τον Μάρτιο σε μια περιοχή κοντά στη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», η οποία οριοθετεί την ισραηλινή ζώνη ελέγχου εντός της Γάζας.

Η σύλληψή του στις 19 Μαρτίου προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, καθώς συνελήφθη μαζί με το ενός έτους παιδί του, το οποίο αφέθηκε ελεύθερο την ίδια μέρα με σημάδια που, σύμφωνα με την οικογένειά του, προκλήθηκαν από εγκαύματα τσιγάρων στα πόδια του.

Η μητέρα του είπε ότι ο Οσάμα πάσχει από ψυχικά προβλήματα και ότι «ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα πήγαινε τον γιο του σε εκείνη την περιοχή» κοντά στην «Κίτρινη Γραμμή», όπου οι ισραηλινές δυνάμεις ανοίγουν συχνά πυρ εναντίον Παλαιστινίων.

https://www.instagram.com/reel/DagHRLWjihB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο ισραηλινός στρατός απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οι δυνάμεις του κακομεταχειρίστηκαν τον γιο του Οσάμα. Ανέφερε ότι τα σημάδια στα πόδια του αγοριού ήταν αποτέλεσμα προειδοποιητικών πυροβολισμών που έριξαν οι στρατιώτες για να αναγκάσουν τον Οσάμα να μην πλησιάσει την «Κίτρινη Γραμμή».

Ταυτόχρονα η Τζούντε Αλ-Γκουλ, της οποίας ο γιος Αμίν συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2023 ενώ προσπαθούσε να μετακινηθεί από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Γάζας δήλωσε ότι αναγνώρισε τον άνδρα στη φωτογραφία.

«Αυτός είναι, τα μαλλιά του και το πηγούνι του. Είναι ο γιος μου. Η καρδιά μιας μητέρας μπορεί να αναγνωρίσει τον γιο της. Αγκάλιασα το κινητό μου και άρχισα να κλαίω. Είναι ο γιος μου, η ψυχή μου, η ζωή μου», είπε η Τζούντε Αλ-Γκουλ από έναν καταυλισμό εκτοπισμένων στην πόλη της Γάζας.

Η δυστυχία των οικογενειών αυτών αναδεικνύει μια ευρύτερη κρίση που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι που βρίσκονται υπό ισραηλινή κράτηση. Επί του παρόντος, περίπου 1.200 Παλαιστίνιοι από τη Γάζα κρατούνται στο Ισραήλ βάσει του Νόμου περί Εγκλεισμού Παράνομων Μαχητών.

Ο αμφιλεγόμενος νόμος επιτρέπει την απεριόριστη χρονικά κράτηση ατόμων που είναι ύποπτα για συμμετοχή, άμεση ή έμμεση, σε εχθρικές ενέργειες. Η Αμάνι Σαράνε της Παλαιστινιακής Εταιρείας Κρατουμένων δήλωσε ότι, από τη δημοσίευση της εικόνας, η οργάνωση έχει υποβάλει τα ονόματα και των δύο ανδρών στις στρατιωτικές αρχές του Ισραήλ, προκειμένου να επιτύχει επισκέψεις δικηγόρων σε αυτούς. «Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Η διαδικασία συντονισμού διαρκεί πολύ καιρό», είπε η Σαράνε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:27ΥΓΕΙΑ

Έμφραγμα: 31% χαμηλότερος κίνδυνος σε άτομα με δυνατούς μύες σε στήθος και πλάτη - Έρευνα

15:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Οι Βέλγοι πανηγύρισαν τον αποκλεισμό των ΗΠΑ με χορό... Τραμπ - Δείτε το βίντεο από τα αποδυτήρια

15:24ΕΛΛΑΔΑ

«Τιμή η κλήση, καθήκον η ανταπόκριση»: Ο Μπακογιάννης έκανε διπλό άλμα με αλεξίπτωτο - Βίντεο

15:19WHAT THE FACT

Ένα μυστήριο 1.100 ετών: Άλλος ένας σκελετός Άγγλου βασιλιά θαμμένος κάτω από πάρκινγκ;

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Χέγκσεθ ακύρωσε τη σημερινή συνάντηση με Νετανιάχου για τα F-35

14:58ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι άλλο πρέπει να δηλώσουν οι Φιντάν-Ερντογάν, για να ξυπνήσει η ΕΕ;

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: «Στον αέρα πυροβολήσαμε» λένε οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ - Εξετάζεται αν ήταν ευθεία βολή, εντοπίστηκε όπλο ρέπλικα

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Ασφαλής Ελλάδα είναι μόνο μια πιο παραγωγική Ελλάδα»

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Πολ Κρούγκμαν: «Οι Ευρωπαίοι δεν παίρνουν πλέον στα σοβαρά τον Τραμπ – Αξιοθρήνητος στην Άγκυρα»

14:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τέλος εποχής για την Κροατία - Παρελθόν από τον πάγκο της ο Ντάλιτς

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Πάρις Χίλτον: Κλείνει οριστικά το οικοτροφείο που κατήγγειλε ότι δέχτηκε κακοποίηση ως έφηβη

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την Ινδία: Αυτοκίνητο γλιστράει και πέφτει σε φαράγγι

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν είναι ώρα για γλυκά»: Η Ζωή τα έβαλε με τον Ξανθόπουλο γιατί πήγε… κεράσματα για τη γιορτή του στη Θεσμών και Διαφάνειας

14:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Estee Lauder Hellas: Εκτόξευση κερδών, αλλά με μισθούς κάτω από τον κατώτατο για τους εργαζόμενους

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Υπόσχεται να «υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή της επικράτειάς της» μετά τις νέες απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα στο Δικαστικό Μέγαρο - 45χρονος έπεσε από σκάλα

14:06ANNOUNCEMENTS

IPEX Athens: Διεθνές Κέντρο Προηγμένης Πυελικής Ογκολογίας και Πυελικής Εξεντέρωσης στο ΥΓΕΙΑ

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Δύο μητέρες δηλώνουν ότι αναγνώρισαν τους γιους τους σε φωτογραφία βασανιστηρίων

13:46WHAT THE FACT

Ισχυρισμοί ενός Έλληνα «χρονοταξιδιώτη»: Το έτος 3700 τα ρομπότ θα έχουν αφανίσει το 30% των ανθρώπων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:24ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Εγκεφαλικά νεκρός ο 24χρονος που δέχθηκε πυροβολισμό από αστυνομικούς ΟΠΚΕ σε καταδίωξη - Δεν κατάφεραν να του αφαιρέσουν το βλήμα στο Θριάσιο

10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό μέτωπο... εξπρές φέρνει βροχές και καταιγίδες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

09:17LIFESTYLE

Στο «σφυρί» η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη - Πόσο κοστολογείται το πανέμορφο οίκημα στο Νεράκι

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σκανδαλώδης σχέση: O γαμπρός παντρεύτηκε την πεθερά του - «Έριξε» το διαδίκτυο το βίντεο της τελετής

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θριάσιο: 50 Ρομά επιχείρησαν να... σπάσουν το νοσοκομείο - Αιτία η σειρά προτεραιότητας στον αξονικό τομογράφο

20:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό πλησιάζει την χώρα μας - Πού αναμένονται βροχές τα επόμενα 24ωρα

09:49LIFESTYLE

Εκνευρίστηκε επί σκηνής ο Νίκος Οικονομόπουλος: «Πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω» -Πέταξε τα ακουστικά του

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο που διέρρευσε από το Ιράν δείχνει την πραγματικότητα στην κηδεια του Χαμενεΐ

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Εκπαιδευόμενη πιλότος προσγείωσε μόνη της αεροσκάφος, αφού ο εκπαιδευτής αυτοκτόνησε την στιγμή που πετούσαν

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την Ινδία: Αυτοκίνητο γλιστράει και πέφτει σε φαράγγι

12:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Δεν στοιχειοθετείται ότι η σεξουαλική πράξη μέσα στο ΑΤ Ομονοίας τελέστηκε χωρίς τη συναίνεση της καταγγέλλουσας»: Αθώωση των 3 αστυνομικών για τον ομαδικό βιασμό προτείνει ο εισαγγελέας

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν είναι ώρα για γλυκά»: Η Ζωή τα έβαλε με τον Ξανθόπουλο γιατί πήγε… κεράσματα για τη γιορτή του στη Θεσμών και Διαφάνειας

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δραματική τροπή στο Αίγιο: Πιθανότατα σκότωσε τον γιό της και αυτοκτόνησε - Κανένα στοιχείο κατά του Ιταλού

02:46ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ίλιον – Πότε αναμένεται η αποκατάσταση

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: «Στον αέρα πυροβολήσαμε» λένε οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ - Εξετάζεται αν ήταν ευθεία βολή, εντοπίστηκε όπλο ρέπλικα

14:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Estee Lauder Hellas: Εκτόξευση κερδών, αλλά με μισθούς κάτω από τον κατώτατο για τους εργαζόμενους

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εφιαλτική πρόβλεψη ειδικού για το El Nino - «Το φετινό θα μείνει στην Ιστορία»

12:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Τι σημαίνει η χειρονομία «Χ» που έκανε ο προπονητής της Αιγύπτου

12:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βίντεο: Αποκαλυπτική περιήγηση στο ιδιωτικό νησί - κολαστήριο του Έπσταϊν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ