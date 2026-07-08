Γάζα: Δύο μητέρες δηλώνουν ότι αναγνώρισαν τους γιους τους σε φωτογραφία βασανιστηρίων

Snapshot Δύο μητέρες στη Γάζα αναγνώρισαν με βεβαιότητα τους γιους τους σε φωτογραφία που δείχνει βασανισμένο Παλαιστίνιο κρατούμενο, η οποία επιβεβαιώθηκε ως αυθεντική από τον ισραηλινό στρατό.

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει έρευνα για το περιστατικό και δήλωσε ότι οι εμπλεκόμενοι θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα πορίσματα, αναγνωρίζοντας ότι η μεταχείριση δεν συνάδει με τις αξίες του στρατού.

Ο Οσάμα, γιος της Ράνα Αμπού Νασάρ, συνελήφθη τον Μάρτιο κοντά στην "Κίτρινη Γραμμή" και αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα, ενώ το ενός έτους παιδί του αφέθηκε ελεύθερο με τραυματισμούς που αποδίδονται από τον στρατό σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς. Snapshot powered by AI

Μια φωτογραφία που διέρρευσε στα διεθνή ΜΜΕ και δείχνει έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο που φοράει μόνο το εσώρουχό του, έχει δεμένα μάτια και είναι σφιχτά δεμένος πάνω σε ράντζο με έναν ξύλινο στύλο στην πλάτη έχει προκαλέσει οδύνη σε δύο μητέρες στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει αναγνωρίσει ότι η φωτογραφία είναι αυθεντική. Ωστόσο δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του άνδρα ούτε έχει αποκαλύψει πού κρατείται.

Αυτό έχει εντείνει την αγωνία των δύο μητέρων, της Ράνα Αμπού Νασάρ και της Τζούντε Αλ-Γκού, οι οποίες είναι και οι δύο απολύτως βέβαιες ότι ο γιος τους είναι στη φωτογραφία. Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε αρχικά στο Instagram από έναν χρήστη, ο λογαριασμός του οποίου φαίνεται να έχει διαγραφεί έκτοτε. Στην εικόνα εμφανίζονταν οι λέξεις «καλημέρα» γραμμένες στα εβραϊκά.

Στο στιγμιότυπο οθόνης τα χέρια του άνδρα είναι δεμένα πίσω από την πλάτη του, ενώ το δεξί του πόδι είναι δεμένο στην κάτω γωνία ενός ράντζου. Μια ξύλινη ράβδος είναι δεμένη στην πλάτη του, εκτεινόμενη από το δεξί του πόδι μέχρι τον λαιμό του. Το πρόσωπό του σχεδόν ολόκληρο δεν φαίνεται.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι γνωρίζει το περιστατικό και διεξάγεται έρευνα. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε στο Reuters ότι «οι εμπλεκόμενοι θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα πορίσματα» και πρόσθεσε ότι η μεταχείριση που απεικονίζεται στη φωτογραφία «δεν συνάδει» με τις αξίες του στρατού.

Η Αμπού Νασάρ είπε ότι από τη στιγμή που είδε τη φωτογραφία πριν από δύο ημέρες, κατάλαβε ότι ήταν ο γιος της, Οσάμα. «Γνωρίζω τα χαρακτηριστικά του σώματός του. Έχει πρήξιμο στο πόδι και ουλές στο πόδι του, το ίδιο πρήξιμο στο αριστερό του πόδι που είδα στη φωτογραφία», δήλωσε στο Reuters.

Είπε ότι αυτή ήταν η πρώτη φωτογραφία του που είχε δει από τότε που συνελήφθη τον Μάρτιο σε μια περιοχή κοντά στη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», η οποία οριοθετεί την ισραηλινή ζώνη ελέγχου εντός της Γάζας.

Η σύλληψή του στις 19 Μαρτίου προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, καθώς συνελήφθη μαζί με το ενός έτους παιδί του, το οποίο αφέθηκε ελεύθερο την ίδια μέρα με σημάδια που, σύμφωνα με την οικογένειά του, προκλήθηκαν από εγκαύματα τσιγάρων στα πόδια του.

Η μητέρα του είπε ότι ο Οσάμα πάσχει από ψυχικά προβλήματα και ότι «ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα πήγαινε τον γιο του σε εκείνη την περιοχή» κοντά στην «Κίτρινη Γραμμή», όπου οι ισραηλινές δυνάμεις ανοίγουν συχνά πυρ εναντίον Παλαιστινίων.

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Ο ισραηλινός στρατός απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οι δυνάμεις του κακομεταχειρίστηκαν τον γιο του Οσάμα. Ανέφερε ότι τα σημάδια στα πόδια του αγοριού ήταν αποτέλεσμα προειδοποιητικών πυροβολισμών που έριξαν οι στρατιώτες για να αναγκάσουν τον Οσάμα να μην πλησιάσει την «Κίτρινη Γραμμή».

Ταυτόχρονα η Τζούντε Αλ-Γκουλ, της οποίας ο γιος Αμίν συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2023 ενώ προσπαθούσε να μετακινηθεί από το νότιο στο βόρειο τμήμα της Γάζας δήλωσε ότι αναγνώρισε τον άνδρα στη φωτογραφία.

«Αυτός είναι, τα μαλλιά του και το πηγούνι του. Είναι ο γιος μου. Η καρδιά μιας μητέρας μπορεί να αναγνωρίσει τον γιο της. Αγκάλιασα το κινητό μου και άρχισα να κλαίω. Είναι ο γιος μου, η ψυχή μου, η ζωή μου», είπε η Τζούντε Αλ-Γκουλ από έναν καταυλισμό εκτοπισμένων στην πόλη της Γάζας.

Η δυστυχία των οικογενειών αυτών αναδεικνύει μια ευρύτερη κρίση που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι που βρίσκονται υπό ισραηλινή κράτηση. Επί του παρόντος, περίπου 1.200 Παλαιστίνιοι από τη Γάζα κρατούνται στο Ισραήλ βάσει του Νόμου περί Εγκλεισμού Παράνομων Μαχητών.

Ο αμφιλεγόμενος νόμος επιτρέπει την απεριόριστη χρονικά κράτηση ατόμων που είναι ύποπτα για συμμετοχή, άμεση ή έμμεση, σε εχθρικές ενέργειες. Η Αμάνι Σαράνε της Παλαιστινιακής Εταιρείας Κρατουμένων δήλωσε ότι, από τη δημοσίευση της εικόνας, η οργάνωση έχει υποβάλει τα ονόματα και των δύο ανδρών στις στρατιωτικές αρχές του Ισραήλ, προκειμένου να επιτύχει επισκέψεις δικηγόρων σε αυτούς. «Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Η διαδικασία συντονισμού διαρκεί πολύ καιρό», είπε η Σαράνε.