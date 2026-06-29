Το ανεπίσημο Μουντιάλ της Γάζας στην πολύπαθη Χαν Γιουνίς – Παίζουν ξυπόλητοι και διατηρούν ελπίδα

Snapshot Νεαροί Παλαιστίνιοι στη Χαν Γιουνίς διοργανώνουν αυτοσχέδιο τουρνουά ποδοσφαίρου σε συνθήκες πολέμου και καταστροφής.

Οι παίκτες αγωνίζονται σε αλάνα με άμμο, χωρίς επαγγελματικό εξοπλισμό, μερικοί ακόμη και ξυπόλητοι.

Το τουρνουά λειτουργεί ως προσωρινό καταφύγιο χαράς και κανονικότητας για τα παιδιά και νέους της περιοχής.

Οι αθλητικές υποδομές έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, αλλά οι κάτοικοι συνεχίζουν να οργανώνουν αγώνες με ελάχιστα μέσα.

Παρόμοιες πρωτοβουλίες γίνονται σε καταυλισμούς εκτοπισμένων με τη συμβολή πρώην ποδοσφαιριστών και εθελοντών. Snapshot powered by AI

Νεαροί Παλαιστίνιοι, κάποιοι χωρίς να έχουν ούτε ένα ζευγάρι παπούτσια, τρέχουν στην άμμο της Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, διεκδικώντας μία θέση στον τελικό του δικού τους «Μουντιάλ». Δεν υπάρχουν γήπεδα με χλοοτάπητα, εξέδρες ή επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλα εκτυλίσσονται σε μία αυτοσχέδια αλάνα, με μία μπάλα κι εκεί δημιουργείται η ανάγκη για μερικές στιγμές κανονικότητας μέσα στον όλεθρο του πολέμου.

«Όπως βλέπετε, προσπαθήσαμε να φέρουμε πίσω κάτι, έστω και λίγο, γιατί όπως ξέρετε το ποδόσφαιρο είναι η μόνη διέξοδος στη ζωή», ανέφερε ο προπονητής Τζάμπερ αλ–Μπασίτι, περιγράφοντας την προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα μικρό καταφύγιο χαράς για τα παιδιά και τους νέους της περιοχής.

Το τουρνουά δημιουργήθηκε σε μία περιοχή όπου οι αθλητικές υποδομές έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές. Πολλά γήπεδα, σύλλογοι και χώροι προπόνησης έχουν υποστεί ζημιές, όμως, οι κάτοικοι της Γάζας συνεχίζουν να οργανώνουν αγώνες με ελάχιστα μέσα, χρησιμοποιώντας την άμμο ως αγωνιστικό χώρο και τις πέτρες ή τα κομμάτια τσιμέντου ως αυτοσχέδιες εξέδρες για τους θεατές.

?? Gazans take to makeshift pitch for their own 'World Cup'



Young Palestinians, some barefoot, dart around in the sand as they take part in their very own 'World Cup', in Khan Yunis, southern Gaza Strip. pic.twitter.com/KtxVGWe7sF — AFP News Agency (@AFP) June 29, 2026

«Το δικό μας Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά σε μία γη κατεστραμμένη, γεμάτη δυσκολίες και πληγές», ανέφερε ο αλ–Μπασίτι, σημειώνοντας ότι ανάμεσα στους παίκτες υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν χάσει μέλη του σώματός τους.

Παρόμοιες διοργανώσεις έχουν εμφανιστεί σε καταυλισμούς εκτοπισμένων στη Γάζα, όπου πρώην ποδοσφαιριστές και εθελοντές οργανώνουν αγώνες για να δώσουν στους ανθρώπους μία ανάσα από τις καθημερινές δυσκολίες.

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