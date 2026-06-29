Λίβανος: Ο πρόεδρος της Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ

Ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου υποστήριξε ότι η συμφωνία-πλαίσιο δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην παρούσα μορφή της.

Γιάννης Φιλιππάκος

Λίβανος: Ο πρόεδρος της Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ
AP Photo
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρόεδρος της λιβανικής Βουλής Ναμπί Μπέρι απέρριψε τη συμφωνία
  • πλαίσιο με το Ισραήλ, θεωρώντας ότι δεν διασφαλίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα του Λιβάνου.
  • Η συμφωνία υπεγράφη υπό την αιγίδα των ΗΠΑ με σκοπό την εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.
  • Ο Μπέρι χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «διαταγές» και δήλωσε ότι δεν θα εγκριθεί από την εθνική αντιπροσωπεία.
  • Η συμφωνία προβλέπει ως βασική προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν.
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Την απόρριψη της συμφωνίας-πλαισίου που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, προανήγγειλε ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου, Ναμπί Μπέρι.

Ο Μπέρι, ο οποίος θεωρείται σύμμαχος της Χεζμπολάχ, δήλωσε ότι το κείμενο δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα του Λιβάνου και δεν πρόκειται να εγκριθεί από την εθνική αντιπροσωπεία.

«Αυτή η συμφωνία δεν θα υιοθετηθεί και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στην τρέχουσα μορφή της», ανέφερε, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινήματος Άμαλ, του οποίου ηγείται.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι πρόκειται για «συμφωνία διαταγών» προς τον Λίβανο και όχι για συμφωνία που προασπίζει τα δικαιώματα της χώρας.

Το κείμενο υπεγράφη την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον και έχει, επισήμως, στόχο την εγκαθίδρυση «διαρκούς ειρήνης» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Ωστόσο, προβλέπει ως βασική προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.

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