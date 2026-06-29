Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε την καταστροφή υπόγειας σήραγγας της Χεζμπολάχ

Snapshot Ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολάχ μήκους πάνω από 200 μέτρα και βάθους άνω των 25 μέτρων στον νότιο Λίβανο.

Η σήραγγα περιείχε εκατοντάδες όπλα και τέσσερις θέσεις εκτόξευσης πυραύλων που στόχευαν το Ισραήλ και τους πολίτες του.

Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ και τον αμερικανικό αντιπρόσωπο στον Λίβανο πριν την καταστροφή της σήραγγας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά τη συμφωνία

πλαίσιο ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο για ειρήνη, που όμως απορρίπτεται από τη Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη δημιουργία πιλοτικών ζωνών υπό έλεγχο του λιβανικού στρατού πριν την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν μακρά υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν την Κυριακή με κοινή ανακοίνωσή τους ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου κι ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Ισραέλ Κατς.

«Η σήραγγα αυτή, που ήταν μήκους 200 και πλέον μέτρων και βάθους που ξεπερνούσε τα 25 μέτρα, περιείχε εκατοντάδες όπλα και σιλό εκτόξευσης στραμμένα εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του», αναφέρει η κοινή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με χωριστό ανακοινωθέν του στρατού, οι θέσεις εκτόξευσης πυραύλων ήταν τέσσερις.

«Το Ισραήλ ενημέρωσε εκ των προτέρων τις ΗΠΑ και τον Αμερικανό αντιπρόσωπο στον Λίβανο για την καταστροφή της υποδομής αυτής», σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Κατς.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην παραθαλάσσια πόλη της Τύρου, κάπου 10 χιλιόμετρα από την τοποθεσία όπου ανατινάχτηκε η σήραγγα, κοντά στο χωριό Ματζντάλ Ζουν, είδε καπνό να υψώνεται σε κάποια απόσταση.

Μετέδωσε πως κάτοικοι κοινοτήτων νότια της Τύρου τις εγκατέλειψαν όταν άκουσαν από λιβανικά ΜΜΕ ότι ο ισραηλινός στρατός επρόκειτο να ανατινάξει υποδομή στην περιοχή.

Η ισραηλινή επιχείρηση ανακοινώθηκε δυο ημέρες μετά την υπογραφή στην Ουάσιγκτον συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, που διαπραγματεύτηκαν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με σκοπό στη θεωρία να ανοίξει ο δρόμος για την αποκατάσταση της ειρήνης ανάμεσα στις δυο χώρες, που παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση για δεκαετίες.

Το κείμενο ορίζει πως για να υπάρξει αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από λιβανικά κατεχόμενα εδάφη πρέπει να προηγηθεί από πλευράς Λιβάνου ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, σιιτικού κινήματος υποστηριζόμενου από το Ιράν, που θα ακολουθηθεί από τη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών» στις οποίες θα δοθεί ο έλεγχος στον λιβανικό στρατό.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει τη συμφωνία.