Λίβανος: Στα δύο η χώρα για τη συμφωνία με το Ισραήλ – Νέα πλήγμα του ισραηλινού στρατού στον νότο

Η λιβανέζικη αστυνομία στέκεται μπροστά από ένα πορτρέτο που δείχνει τον εκλιπόντα ηγέτη της Χεζμπολάχ Σαγιέντ Χασάν Νασράλα, στο σημείο της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής που έπληξε την κεντρική Βηρυτό, Λίβανος, Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024.

Snapshot Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ και κατέστρεψε εκτοξευτές ρουκετών στη νότια περιοχή Ναμπατίγε του Λιβάνου.

Ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε στις μάχες στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 38.

Νέο ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα έγινε στο νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ αρνείται να εφαρμόσει τη συμφωνία, προειδοποιώντας για κίνδυνο εσωτερικής σύγκρουσης στον Λίβανο.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας διέταξε τις δυνάμεις να προετοιμαστούν για παρατεταμένη παραμονή στον νότιο Λίβανο λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ. Snapshot powered by AI

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που έφεραν αντιαρματικές ρουκέτες και έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε του νοτίου Λιβάνου προκειμένου να απομακρύνει απειλές για τους στρατιώτες του.



Παράλληλα ανέφερε ότι έπληξε τη δομή από την οποία επιχειρούσαν οι μαχητές και κατέστρεψε εκτοξευτή ρουκετών που αποτελούσε απειλή. Τόνισε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους Ισραηλινούς αμάχους και στους στρατιώτες του.

Επιπλέον ανακοίνωσε τον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη κατά τη διάρκεια μαχών στον νότιο Λίβανο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στρατιωτών σε 38. «Ο λοχαγός Νταβίντ Χαζούτ, ηλικίας 21 ετών, από το Ασκελόν, διοικητής τμήματος στις τάξεις του 12ου τάγματος της ταξιαρχίας Γκολάνι, σκοτώθηκε εν ώρα μάχης στον νότιο Λίβανο», ανακοίνωσε ο στρατός.

Νέο ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στον νότο

Το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI μετέδωσε ότι ένα νέο ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας, δύο ημέρες μετά την υπογραφή από τις δύο χώρες συμφωνίας-πλαίσιο με σκοπό την επίτευξη ειρήνης με διάρκεια.

Ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος βομβάρδισε περίχωρα των κοινοτήτων Ντέιρ Σερίαν και Ταϊμπέχ, διευκρίνισε το ANI, την επομένη ισραηλινών πληγμάτων στην περιοχή που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου σύμφωνα με τη Βηρυτό.

Ισραηλινός στρατιώτης χειρίζεται drone Flash 90

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χάσαν Φαντάλαχ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη την Παρασκευή από τον Λίβανο και το Ισραήλ υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών «δεν θα εφαρμοστεί», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο «εσωτερικής σύγκρουσης».

Χθες, ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο διαβεβαίωσε ότι το κράτος του Λιβάνου «θα αναλάβει τις ευθύνες του» σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας, που εξαρτά μία αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη χώρα από τον αφοπλισμό του σιιτικού κινήματος.

Η Χεζμπολάχ εναντιώνεται σφόδρα στη συμφωνία, που ορίζει ως στόχο «ειρήνη και ασφάλεια με διάρκεια» μεταξύ των δύο χωρών, που βρίσκονται τεχνικά σε κατάσταση πολέμου εδώ και δεκαετίες.

Κάνοντας λόγο για μεγάλο λάθος, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ επέκρινε το Σάββατο ένα κείμενο «ταπεινωτικό, επαίσχυντο, που αντιπροσωπεύει εγκατάλειψη [της εθνικής] κυριαρχίας» και κατηγόρησε τις αρχές του Λιβάνου ότι «νομιμοποιούν [με αυτόν τον τρόπο] τη συνέχιση της ισραηλινής κατοχής».

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ. ΑΡ

Χεζμπολάχ: Παραμένουμε με το δάχτυλο στη σκανδάλη

Η συμφωνία «δεν θα δει ποτέ το φως της μέρας και δεν θα εφαρμοστεί. Το δάχτυλό μας θα παραμείνει στην σκανδάλη, θα συνεχίσουμε τον δρόμο της αντίστασης ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας και θα ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τον λαό μας», δήλωσε ο Χάσαν Φαντάλαχ.

Αυτό που έκαναν οι αρχές «ισοδυναμεί με παράδοση που έχει στόχο να βυθίσει τη χώρα στο χάος και να μετατοπίσει τη σύγκρουση, από μια σύγκρουση με έναν εχθρό σε μια εσωτερική σύγκρουση», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός υπουργός Ισραέλ Κατζ δήλωσε από την πλευρά του το Σάββατο πως διέταξε τις ισραηλινές δυνάμεις να ετοιμαστούν για παρατεταμένη παραμονή στον τομέα του νοτίου Λιβάνου στον οποίο έχουν εισδύσει μετά την έναρξη, στις 2 Μαρτίου, της νέας σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.