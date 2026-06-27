Αρχηγός Χεζμπολάχ: «Μεγάλο λάθος» η συμφωνία Ισραήλ - Λιβάνου

Η συμφωνία αντιπροσωπεύει μια εγκατάλειψη της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου, σύμφωνα με τον Ναΐμ Κασέμ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Αρχηγός Χεζμπολάχ: «Μεγάλο λάθος» η συμφωνία Ισραήλ - Λιβάνου

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ.

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ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ χαρακτήρισε τη συμφωνία Ισραήλ Λιβάνου «μεγάλο λάθος» και «άκυρη».
  • Η συμφωνία θεωρείται ταπεινωτική και εγκατάλειψη της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου, σύμφωνα με τον Κασέμ.
  • Η Χεζμπολάχ ζητά την εφαρμογή των όρων του πρωτοκόλλου συμφωνίας Ιράν ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.
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O αρχηγός της Χεζμπολάχ χαρακτήρισε σήμερα «μεγάλο λάθος» τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες από τον Λίβανο και το Ισραήλ με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, εκτιμώντας πως είναι «άκυρη».

«Η συμφωνία πλαίσιο της Ουάσιγκτον είναι ταπεινωτική, επαίσχυντη και αντιπροσωπεύει μια εγκατάλειψη της εθνικής κυριαρχίας», δήλωσε ο Ναΐμ Κάσεμ σε ένα δελτίο Τύπου, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι «νομιμοποιεί» με αυτόν τον τρόπο την κατοχή εδαφών της χώρας.

«Αυτή η συμφωνία είναι άκυρη και αυτό που πρέπει να εφαρμοστεί είναι οι όροι του πρωτοκόλλου συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο επικεφαλής της σιιτικής οργάνωσης, αναφερόμενος στο κείμενο που υπογράφηκε τη 17η Ιουνίου από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη και προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Ισραηλινός στρατός: Πραγματοποίησε πλήγμα στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως διεξήγαγε σήμερα μια αεροπορική επιδρομή εναντίον φερόμενων μαχητών στην περιοχή της Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, την πρώτη αυτού του είδους μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας-πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Μια εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο AFP πως το πλήγμα στόχευε «φερόμενους τρομοκράτες που αντιπροσωπεύουν μια απειλή για τους Ισραηλινούς στρατιώτες».

«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αξιολογούνται», συμπλήρωσε ο ισραηλινός στρατός.

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