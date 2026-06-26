Η Χεζμπολάχ καταδικάζει τη συμφωνία-πλαίσιο: «Προκαλεί εσωτερικές διαιρέσεις»

Μαχητές της Χεζμπολάχ υψώνουν τις γροθιές τους και φωνάζουν συνθήματα κατά τη διάρκεια της κηδείας του ανώτερου διοικητή τους Αλί Ντίμπς, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, Χασάν Φαντλάλα, εξέδωσε δήλωση σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου στην Ουάσινγκτον, γράφοντας: «Επιβεβαιώνουμε τη θέση της Χεζμπολάχ, η οποία απορρίπτει τις άμεσες διαπραγματεύσεις με τον ισραηλινό εχθρό. Προειδοποιούμε για την πολιτική και ασφαλιστική προκατάληψη των διαπραγματεύσεων, η οποία υπονομεύει την κυριαρχία του Λιβάνου και προκαλεί επικίνδυνες εσωτερικές διαιρέσεις».

Το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία-πλαίσιο

Το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο, έπειτα από τετραήμερες διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον, με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ, όπως δήλωσαν στο Axios Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι.

Israel and Lebanon signed a U.S.-brokered framework agreement in Washington. Formal cooperation talks will begin. pic.twitter.com/jNXtKCT2FU — World Vibe (@world_vibe_en) June 26, 2026

Η υπογραφή αποτελεί σημαντική διπλωματική πρόοδο, αλλά δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί, όσο η Χεζμπολάχ παραμένει οπλισμένη και ασκεί επιρροή στη χώρα.

????? Israel-Lebanon agreement has just been signed in Washington.



Ambassador Leiter: “In my opening remarks four days ago, I expressed concern that this train was running off the tracks, that Iran and its proxies wanted a train wreck. Well, with a lot of hard work on your… https://t.co/ASfM8neiKI pic.twitter.com/WUMfmiWrxq — גיא עזריאל Guy Azriel (@GuyAz) June 26, 2026

Η συμφωνία-πλαίσιο περιγράφει μια πορεία προς μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία και περιλαμβάνει άμεσα μέτρα που θα λάβουν τα μέρη επί τόπου.

Ένα τέτοιο μέτρο είναι η έναρξη δύο «πιλοτικών προγραμμάτων», στο πλαίσιο των οποίων ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί από μικρές περιοχές που κατέχει επί του παρόντος και ο λιβανικός στρατός θα αναπτυχθεί εκεί.

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Ισραηλινοί και αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αξιωματικοί του αμερικανικού στρατού θα συνεργαστούν με τον λιβανικό στρατό στα «πιλοτικά προγράμματα», κυρίως για να επαληθεύσουν ότι στις περιοχές αυτές δεν υπάρχει παρουσία της Χεζμπολάχ.

Μία από τις δύο περιοχές βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνη και η άλλη νότια αυτού, ανέφεραν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Αν και απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων αναμένεται να είναι περιορισμένη, θα αποτελέσει την πρώτη τέτοια κίνηση από τότε που το Ισραήλ επέκτεινε την κατοχή του στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ διατηρείται σε μεγάλο βαθμό από το περασμένο Σάββατο, αν και το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει αρκετές επιθέσεις εναντίον στόχων που, όπως ισχυρίστηκε, αποτελούσαν άμεσες απειλές από τη Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία υπογράφηκε από τους πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον και τον σύμβουλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νταν Χόλερ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε κατά την τελετή υπογραφής στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι «είναι μια καλή μέρα», αλλά τόνισε ότι «υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας».

Ο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν σε μια προσπάθεια επίλυσης των τελικών διαφωνιών, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ρούμπιο συμμετείχε στις συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων το πρωί της Παρασκευής.

Τα ισραηλινά στρατεύματα, ανέφερε η πηγή, θα αντικατασταθούν από μέλη των Λιβανέζικων Δυνάμεων.

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