Το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία-πλαίσιο

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν από δύο περιοχές εντός της ζώνης ασφαλείας περίπου 10 χλμ που έχει δημιουργήσει ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τους Times of Israel

Δημήτρης Μάνωλης

Το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι ΗΠΑ υπέγραψαν τριμερή συμφωνία-πλαίσιο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν τριμερή συμφωνία
  • πλαίσιο για την αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από δύο περιοχές στη ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο.
  • Η συμφωνία περιλαμβάνει πιλοτικά προγράμματα με αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων και ανάπτυξη λιβανικού στρατού στις περιοχές αυτές, υπό την επαλήθευση αμερικανικών αξιωματούχων.
  • Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στην Ουάσινγκτον με τη διαμεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ και αποτελεί σημαντική διπλωματική πρόοδο.
  • Η εφαρμογή της συμφωνίας είναι αβέβαιη λόγω της παρουσίας και επιρροής της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.
  • Η συμφωνία αναμένεται να είναι η πρώτη αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο μετά από χρόνια κατοχής και συγκρούσεων.
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Το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο, έπειτα από τετραήμερες διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον, με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ, όπως δήλωσαν στο Axios Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι.

Η υπογραφή αποτελεί σημαντική διπλωματική πρόοδο, αλλά δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό μπορεί να εφαρμοστεί, όσο η Χεζμπολάχ παραμένει οπλισμένη και ασκεί επιρροή στη χώρα.

Η συμφωνία-πλαίσιο περιγράφει μια πορεία προς μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία και περιλαμβάνει άμεσα μέτρα που θα λάβουν τα μέρη επί τόπου.

Ένα τέτοιο μέτρο είναι η έναρξη δύο «πιλοτικών προγραμμάτων», στο πλαίσιο των οποίων ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί από μικρές περιοχές που κατέχει επί του παρόντος και ο λιβανικός στρατός θα αναπτυχθεί εκεί.

Ισραηλινοί και αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αξιωματικοί του αμερικανικού στρατού θα συνεργαστούν με τον λιβανικό στρατό στα «πιλοτικά προγράμματα», κυρίως για να επαληθεύσουν ότι στις περιοχές αυτές δεν υπάρχει παρουσία της Χεζμπολάχ.

Μία από τις δύο περιοχές βρίσκεται βόρεια του ποταμού Λιτάνη και η άλλη νότια αυτού, ανέφεραν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Αν και απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων αναμένεται να είναι περιορισμένη, θα αποτελέσει την πρώτη τέτοια κίνηση από τότε που το Ισραήλ επέκτεινε την κατοχή του στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν.

Μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ διατηρείται σε μεγάλο βαθμό από το περασμένο Σάββατο, αν και το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει αρκετές επιθέσεις εναντίον στόχων που, όπως ισχυρίστηκε, αποτελούσαν άμεσες απειλές από τη Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία υπογράφηκε από τους πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον και τον σύμβουλο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νταν Χόλερ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε κατά την τελετή υπογραφής στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι «είναι μια καλή μέρα», αλλά τόνισε ότι «υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά μας».

Ο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν σε μια προσπάθεια επίλυσης των τελικών διαφωνιών, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ρούμπιο συμμετείχε στις συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων το πρωί της Παρασκευής.

Τα ισραηλινά στρατεύματα, ανέφερε η πηγή, θα αντικατασταθούν από μέλη των Λιβανέζικων Δυνάμεων.

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