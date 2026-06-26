Λίβανος: Τρεις νεκροί από ισραηλινό πλήγμα – Η Χεζμπολάχ καταγγέλλει παραβίαση της εκεχειρίας

Snapshot Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε από ισραηλινό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός.

Η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας και επίθεση κατά αμάχων, ενώ το Ισραήλ δήλωσε ότι στόχος ήταν μέλη της Χεζμπολάχ που απειλούσαν τους στρατιώτες του.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν περιοχή βάθους περίπου δέκα χιλιομέτρων στον νότιο Λίβανο, την οποία χαρακτηρίζουν «ζώνη ασφαλείας» για προστασία του βόρειου Ισραήλ.

Το Ισραήλ δεν προτίθεται να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότιο Λίβανο όσο η Χεζμπολάχ θεωρείται απειλή και δεν αφοπλίζεται.

Υπό την αιγίδα των ΗΠΑ διεξάγεται ο πέμπτος γύρος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ να αναφέρει πρόοδο, αν και η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις συνομιλίες. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε από ισραηλινό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης της χώρας.

Η επίθεση σημειώθηκε παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ και ανεβάζει σε τουλάχιστον επτά τον αριθμό των νεκρών από ισραηλινά πλήγματα από την Τρίτη.

Η νέα κλιμάκωση καταγράφεται την ώρα που οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ διεξάγουν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, τον πέμπτο γύρο απευθείας συνομιλιών τους.

Η Χεζμπολάχ καταγγέλλει επίθεση σε αμάχους

Η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για «απευθείας επίθεση» εναντίον αμάχων και κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε κατάφωρα την κατάπαυση του πυρός για τρίτη φορά.

Το σιιτικό κίνημα υποστήριξε ότι εξακολουθεί να τηρεί τη συμφωνία εκεχειρίας.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν μέλη της Χεζμπολάχ. Σε ανακοίνωσή του μέσω Telegram ανέφερε ότι οι δυνάμεις του εντόπισαν πέντε μέλη της οργάνωσης, τα οποία, όπως υποστήριξε, αποτελούσαν απειλή για τους στρατιώτες του.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η απειλή «εξαλείφθηκε» με αεροπορικά και χερσαία μέσα.

Ισραήλ: Δεν αποχωρούμε όσο η Χεζμπολάχ παραμένει απειλή

Οι εχθροπραξίες στο μέτωπο του Λιβάνου επαναλήφθηκαν στις αρχές Μαρτίου, μετά τα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν, το οποίο βρισκόταν αντιμέτωπο με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ απάντησε με εκτεταμένους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και εισβολή στον νότιο Λίβανο. Οι ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν πλέον περιοχή βάθους περίπου δέκα χιλιομέτρων από τα σύνορα, την οποία χαρακτηρίζουν «ζώνη ασφαλείας» για την προστασία των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ.

«Δεν θα αποσύρουμε τις δυνάμεις μας από τον νότιο Λίβανο όσο η Χεζμπολάχ παραμένει απειλή και δεν αφοπλίζεται», δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Νταβίντ Μένσερ.

Η Ουάσιγκτον βλέπει πρόοδο στις συνομιλίες

Το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στις 17 Ιουνίου προέβλεπε τον τερματισμό των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο μέτωπο του Λιβάνου.

Παράλληλα με τις συνομιλίες Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, Ισραήλ και Λίβανος διεξάγουν απευθείας διαπραγματεύσεις υπό αμερικανική αιγίδα. Ο πέμπτος γύρος άρχισε αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον και αναμενόταν να ολοκληρωθεί την Πέμπτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες, τις οποίες απορρίπτει η Χεζμπολάχ.