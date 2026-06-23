Νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ–Λιβάνου: Στόχος συνολική συμφωνία ειρήνης και ασφάλειας

Snapshot Νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ–Λιβάνου αρχίζει υπό αμερικανική διαμεσολάβηση με στόχο συνολική συμφωνία ειρήνης και ασφάλειας.

Οι συνομιλίες περιλαμβάνουν κοινή πολιτική και στρατιωτική συνεδρίαση, ξεχωριστή συνάντηση για στρατιωτικά ζητήματα και πολιτικές διαβουλεύσεις.

Η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο δοκιμάζεται από παραβιάσεις της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, δημιουργώντας εύθραυστη συγκυρία.

Την αμερικανική αντιπροσωπεία ηγούνται ο σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νταν Χόλερ και ο υφυπουργός Άμυνας Ντάνιελ Ζίμερμαν.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να τερματιστεί οριστικά ο κύκλος βίας και να επιτραπεί η διαπραγμάτευση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ως κυρίαρχων κρατών. Snapshot powered by AI

Νέος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο αναμένεται να αρχίσει σήμερα Τρίτη, με την αμερικανική πλευρά να επιδιώκει πρόοδο τόσο στο πολιτικό όσο και στο στρατιωτικό σκέλος.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι επαφές θα ανοίξουν με κοινή πολιτική και στρατιωτική συνεδρίαση. Θα ακολουθήσει ξεχωριστή συνάντηση για τα στρατιωτικά ζητήματα και ο γύρος θα ολοκληρωθεί με πολιτικές διαβουλεύσεις.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη συγκυρία, καθώς η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο δοκιμάζεται από συνεχιζόμενες παραβιάσεις τόσο από τη Χεζμπολάχ όσο και από το Ισραήλ. Η ένταση έχει προκαλέσει ανησυχία και για την πορεία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Την αμερικανική αντιπροσωπεία θα ηγηθούν ο σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νταν Χόλερ και ο υφυπουργός Άμυνας για θέματα Διεθνούς Ασφάλειας Ντάνιελ Ζίμερμαν.

«Κοινός μας στόχος είναι να τερματιστεί οριστικά ο κύκλος της βίας», ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα στο Ισραήλ και τον Λίβανο να διαπραγματευτούν ως δύο κυρίαρχα κράτη.

Όπως σημείωσε, οι επαφές εντάσσονται στην προσπάθεια για την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας ειρήνης και ασφάλειας ανάμεσα στις δύο χώρες.