Αμετακίνητο το Ισραήλ παρά την εκεχειρία: «Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο»

Η ισραηλινή ηγεσία ξεκαθαρίζει ότι ο στρατός θα συνεχίσει να δρα στην περιοχή, με στόχο, όπως αναφέρει, την εξουδετέρωση απειλών και τη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας.

Γιάννης Φιλιππάκος

Αμετακίνητο το Ισραήλ παρά την εκεχειρία: «Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ισραήλωσε ότι θα συνεχσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο παρά την εκεχειρία.
  • Ο στρατός θα στοχεύει στην εξουδετέρωση απειλών και την καταστροφή υποδομών που χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές.
  • Η διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο παραμένει βασικός στόχος του Ισραήλ.
  • Η ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτικών θεωρείται προτεραιότητα χωρίς συμβιβασμούς.
  • Η απόφαση ελήφθη σε σύσκεψη με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, του υπουργού Άμυνας και των ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων.
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Τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο ανακοίνωσε το Ισραήλ, παρά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ.

Η θέση αυτή διατυπώθηκε μετά από σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Άμυνας, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου και ο διοικητής της Βόρειας Διοίκησης.

Σε κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, αναφέρεται ότι ο στρατός «θα συνεχίσει να δρα με αποφασιστικότητα», προκειμένου να εξουδετερώνει απειλές κατά Ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών, να καταστρέφει υποδομές που χαρακτηρίζονται «τρομοκρατικές» και να διατηρεί τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Άμυνας και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου τόνισαν ακόμη ότι η ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών και των δυνάμεων του στρατού θα παραμείνει η βασική τους προτεραιότητα «χωρίς συμβιβασμούς».

Με την ανακοίνωση αυτή, το Ισραήλ καθιστά σαφές ότι δεν προτίθεται να σταματήσει τις επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο, παρά τις συμφωνίες για κατάπαυση του πυρός και τερματισμό των στρατιωτικών ενεργειών.

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