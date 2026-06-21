Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν: Σταματήστε τις επιθέσεις από τον Λίβανο αλλιώς έρχονται σκληρά χτυπήματα

Οι Ιρανοί πρέπει να σταματήσουν αμέσως την δράση των εντολοδόχων τους στον Λίβανο, διαφορετικά οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους καλοπληρωμένους ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ του στον Λίβανο από το να δημιουργούν προβλήματα», έγραψε ο Τραμπ στο⁠Truth Social. «Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε πάλι το Ιράν πολύ σκληρά, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά ακόμη πιο σκληρά!!!».