Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν: Σταματήστε τις επιθέσεις από τον Λίβανο αλλιώς έρχονται σκληρά χτυπήματα
Τι ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος
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Οι Ιρανοί πρέπει να σταματήσουν αμέσως την δράση των εντολοδόχων τους στον Λίβανο, διαφορετικά οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.
«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους καλοπληρωμένους ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ του στον Λίβανο από το να δημιουργούν προβλήματα», έγραψε ο Τραμπ στοTruth Social. «Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε πάλι το Ιράν πολύ σκληρά, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά ακόμη πιο σκληρά!!!».
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