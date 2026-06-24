Λίβανος: Το πιλοτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ για αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων

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Snapshot Οι ΗΠΑ προτείνουν ένα πιλοτικό σχέδιο για την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο Λίβανο, με παράδοση μέρους του εδάφους στον λιβανέζικο στρατό.

Οι λιβανικές δυνάμεις που θα αναλάβουν τον έλεγχο θα εκπαιδευτούν και θα ελεγχθούν από τις ΗΠΑ για να αποτραπούν σχέσεις με τη Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ θα διατηρήσει στρατιωτική παρουσία σε μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων.

Η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει το προτεινόμενο σχέδιο, ενώ οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου συνεχίζονται στην Ουάσινγκτον.

Πακιστάν και Κατάρ συμφώνησαν στη δημιουργία μιας «ομάδας διαχείρισης συγκρούσεων» στον Λίβανο, χωρίς προς το παρόν να έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τη λειτουργία της. Snapshot powered by AI

Υπό διαπραγμάτευση είναι το σχέδιο των Αμερικανών για την αποχώρηση των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο, η οποία αποτελεί έναν από τους όρους στη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ισραήλ και του Λιβάνου, που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, στις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου συζητείται μία που πρόταση που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ. Η πρόταση ορίζει, κατά τις ίδιες πηγές, ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραδώσουν μέρος του εδάφους που κατέλαβαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χεζμπολάχ στον λιβανέζικο στρατό.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι εμπλεκόμενες λιβανικές δυνάμεις θα υποβληθούν σε εκπαίδευση και έλεγχο από τις ΗΠΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν σχέσεις με τη Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν και ταυτόχρονα το Ισραήλ θα διατηρήσει στρατιωτική παρουσία σε μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων.

Το προτεινόμενο «πιλοτικό» σχέδιο συζητείται στον τελευταίο γύρο συνομιλιών μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών αξιωματούχων, ο οποίος ξεκίνησε την Τρίτη στην Ουάσινγκτον. Το σχέδιο έχει απορριφθεί από τη Χεζμπολάχ.

Σε ερώτηση σχετικά με τα σχόλια των Ισραηλινών αξιωματούχων, ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λιβάνου δήλωσε ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται στην Ουάσινγκτον και ότι σήμερα, Τετάρτη θα πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες συζητήσεις μεταξύ των στρατιωτικών αρχών, και για τις πιλοτικές ζώνες.

Ο Λιβανέζος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν σε ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης και ότι οποιοδήποτε σχέδιο θα διαμορφωθεί μόνο μετά την τελευταία ημέρα των συνομιλιών, την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση Πακιστάν και Κατάρ, που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, οι δύο χώρες συμφώνησαν στη δημιουργία μίας «ομάδας διαχείρισης συγκρούσεων» στον Λίβανο. Ωστόσο δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα ενεργήσει και ποιες αρμοδιότητες θα έχει η συγκεκριμένη ομάδα.

Έως σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και υπουργοί της κυβέρνησής του επιμένουν σε όλους τους τόνους ότι τα ισραηλινά στρατεύματα δεν θα αποσυρθούν από τον νότιο Λίβανο και θα παραμείνουν προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλεια των Ισραηλινών από επιθέσεις της Χεζμπολάχ.