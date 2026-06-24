Τραμπ: Το βίντεο – απάντηση στους επικριτές του για τη συμφωνία με το Ιράν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε βίντεο στο Truth Social που παρουσιάζει τη συμφωνία με το Ιράν ως νίκη για τις ΗΠΑ.

Το βίντεο αναδεικνύει τις εχθρικές σχέσεις ΗΠΑ

Ιράν από το 1979, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης ομήρων και επιθέσεων υποστηριζόμενων από το Ιράν.

Κατηγορεί προηγούμενους προέδρους, όπως τον Ομπάμα και τον Μπάιντεν, για κατευνασμό του Ιράν και απουσία αυστηρών κυρώσεων.

Το βίντεο απαντά στην ανησυχία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με το μήνυμα ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Ο Τραμπ δέχεται κριτική για υποχωρήσεις στην πολιτική του έναντι του Ιράν, σχετιζόμενες με τις τιμές πετρελαίου και τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ. Snapshot powered by AI

Την στρατηγική να πείσει το ακροατήριο του ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι μία νίκη για τις ΗΠΑ ξεδίπλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Truth Social φαίνεται ένα ρολόι που έχει σταματήσει στα μεσάνυχτα. Τα πλάνα ξεκινούν με μία αναδρομή στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Φιλοξενούνται εικόνες Αμερικανών ομήρων με δεμένα τα μάτια από την κρίση των ομήρων τον Νοέμβριο του 1966 όταν 52 Αμερικανοί κρατήθηκαν στην αμερικανική πρεσβεία στη Τεχεράνη, μία από τις χειρότερες διπλωματικές κρίσεις στην αμερικανική ιστορία.

«Το Ιράν σκοτώνει Αμερικανούς κάθε χρόνο επί 47 χρόνια», σημειώνεται στο βίντεο και υπάρχουν αποσπάσματα ειδήσεων για την αεροπειρατεία στη πτήση 847 της ΤWA από το Κάιρο στο Σαν Ντιέγκο από μαχητές της Χεζμπολάχ, η οποία στηρίζεται από το Ιράν.

«Οι προηγούμενοι πρόεδροι κατεύναζαν το Ιράν», αναφέρει το βίντεο. Τότε φαίνονται τηλεοπτικά πλάνα του Μπαράκ Ομπάμα με την είδηση ότι έστειλε 178 δισ. μετρητά στο Ιράν και μία είδηση για τον Τζο Μπάιντεν ο οποίος ως πρόεδρος δεν επέβαλε κυρώσεις στα πετρελαϊκά προϊόντα του Ιράν.

«Πότε θα αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο;». Αυτή η ερώτηση εμφανίζεται στο βίντεο και αμέσως μετά ένα σφυρί συνθλίβει το ρολόι. «Ποτέ» αναφέρεται ως απάντηση με κεφαλαία γράμματα.

Ο Τραμπ δέχεται σφοδρές επικρίσεις ότι έκανε στρατηγικές υποχωρήσεις έναντι του Ιράν υπό την πίεση της ανόδου των τιμών πετρελαίου και της ανάγκης να ανοίξουν άμεσα τα Στενά του Ορμούζ.