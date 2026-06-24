ΗΠΑ: Οργισμένος ο Τραμπ με την απόφαση της Γερουσίας - «Δυσκολεύουν τη δουλειά μου...»

Snapshot Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε για πρώτη φορά ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών που απαιτεί από τον πρόεδρο Τραμπ να τερματίσει τις στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν ή να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου.

Η ψηφοφορία στη Γερουσία ολοκληρώθηκε με 50

48 υπέρ, με τέσσερις Ρεπουμπλικάνους να διαφοροποιούνται και να ψηφίζουν μαζί με τους Δημοκρατικούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε οργισμένα, κατηγορώντας το Κογκρέσο ότι δυσκολεύει τη δουλειά του και παρέχει βοήθεια στο Ιράν.

Το ψήφισμα έχει συμβολικό χαρακτήρα και δεν απαιτεί υπογραφή προέδρου, αλλά σηματοδοτεί σημαντική διακομματική αντίθεση στην εξωτερική πολιτική Τραμπ.

Η απόφαση αντανακλά τις αυξανόμενες ανησυχίες για τον πόλεμο στο Ιράν, την αντιδημοφιλή σύγκρουση και τη διαχείριση της από τον Λευκό Οίκο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Snapshot powered by AI

Σε μια πρωτοφανή πολιτική ανατροπή που κλονίζει τις ισορροπίες στην Ουάσιγκτον, η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Γερουσία ενέκρινε για πρώτη φορά ένα ιστορικό ψήφισμα περί πολεμικών εξουσίων. Με την απόφαση αυτή επιδιώκει να φρενάρει τις μονομερείς στρατιωτικές ενέργειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, σε ένα ηχηρό μήνυμα αμφισβήτησης της εξωτερικής του πολιτικής από το ίδιο του το κόμμα.

Η ψηφοφορία έληξε με οριακό αλλά εντυπωσιακό αποτέλεσμα 50-48 υπέρ του ψηφίσματος. Τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές -οι Ραντ Πολ, Λίζα Μουρκόφσκι, Σούζαν Κόλινς και Μπιλ Κάσιντι- αποφάσισαν να διαφοροποιηθούν από την κομματική γραμμή και να συμμαχήσουν με τους Δημοκρατικούς.

Μοναδική εξαίρεση από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών ήταν ο γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν, ο οποίος καταψήφισε το μέτρο. Η απουσία δύο Ρεπουμπλικάνων που παραδοσιακά στήριζαν τον πρόεδρο, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατα νοσηλευόμενου Μιτς ΜακΚόνελ, διευκόλυνε την επικράτηση αυτής της ιστορικής απόφασης.

Το συγκεκριμένο ψήφισμα, το οποίο είχε ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων νωρίτερα μέσα στον μήνα, δίνει ρητή εντολή στον Τραμπ να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ή να ζητήσει την επίσημη έγκριση του Κογκρέσου. Είναι η πρώτη φορά από την ψήφιση του Νόμου περί Πολεμικών Εξουσιών το 1973 —που γεννήθηκε μέσα από τη σύγκρουση με τον Ρίτσαρντ Νίξον για το Βιετνάμ— που και τα δύο σώματα του Κογκρέσου εγκρίνουν ένα τέτοιο μέτρο.

Πολιτικές Αντιδράσεις και Θεσμικός Αντίκτυπος

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν άμεση και οργισμένη. Μέσα από την πλατφόρμα του Truth Social χαρακτήρισε την ψηφοφορία άκαιρη και χωρίς νόημα, κατηγορώντας τους νομοθέτες ότι παρέχουν «βοήθεια και παρηγοριά» στο Ιράν. Τα ξημερώματα ο Τραμπ έκανε μια οργισμένη ανάρτηση λέγοντας: «Έχω λοιπόν το Ιράν στα σχοινιά, έτοιμο να καταρρεύσει, πρόθυμο να μας δώσει σχεδόν τα πάντα και, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, να δείχνει απόλυτο σεβασμό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον πρόεδρό τους, εμένα.

Και τότε η Γερουσία των ΗΠΑ αποφασίζει να προχωρήσει σε μια κακώς συγχρονισμένη και χωρίς ουσία ψηφοφορία για τον Νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών, λέγοντας στον Νο1 χορηγό της τρομοκρατίας παγκοσμίως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εγκρίνουν όσα κάνω απέναντί τους και ότι πρέπει να σταματήσω, προσφέροντας έτσι βοήθεια και στήριξη στον εχθρό.

Τέσσερις αποτυχημένοι Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς και το Ιράν ρώτησε τους ανθρώπους μου: “Τι σημαίνουν όλα αυτά;”Αυτοί οι γερουσιαστές μόλις έκαναν τη δουλειά μου πιο δύσκολη, αλλά θα το ολοκληρώσω, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, γιατί εγώ πάντα ολοκληρώνω αυτό που ξεκινώ!». Ενώ το ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία δεν πηγαίνει στον πρόεδρο για υπογραφή, αποτελεί μια ισχυρή, αν και συμβολική, δήλωση από το Κογκρέσο και μια επίπληξη για τις στρατιωτικές ενέργειες της κυβέρνησης.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, Τζιμ Ρις, έσπευσε να υποβαθμίσει τη σημασία του, δηλώνοντας ότι δεν θα έχει καμία επίδραση και ότι ο Τραμπ δεν πρόκειται να του δώσει σημασία. Ωστόσο, οι υποστηρικτές του μέτρου, όπως ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν, υπενθυμίζουν ότι το Σύνταγμα αναθέτει αποκλειστικά στο Κογκρέσο την εξουσία κήρυξης πολέμου. Δημοκρατικός από τη Βιρτζίνια, ο Κέιν ο οποίος ηγήθηκε των προσπαθειών του κόμματός του, δήλωσε ότι η παύση στις πολεμικές συγκρούσεις, -την ώρα που η ομάδα του Τραμπ εργάζεται για να στηρίξει μια εύθραυστη εκεχειρία- παρέχει την ιδανική στιγμή για το Κογκρέσο να κάνει ένα βήμα πίσω και να αξιολογήσει «ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο κεφάλαιο»

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση, τονίζοντας ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν το τίμημα για ένα «ιστορικό λάθος» που θα καταγραφεί ως μια από τις χειρότερες επιδρομές εξωτερικής πολιτικής στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το παρασκήνιο μιας αντιδημοφιλούς σύγκρουσης

Η πολιτική ανταρσία των Ρεπουμπλικάνων δεν είναι τυχαία. Έρχεται σε μια περίοδο έντασης και ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, όπου διακυβεύεται ο έλεγχος του Κογκρέσου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η σύγκρουση με το Ιράν, η οποία μετρά ήδη πέντε μήνες μετά τις κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο τέλος Φεβρουαρίου, είναι βαθιά αντιδημοφιλής. Οι νομοθέτες ανησυχούν για το τεράστιο οικονομικό κόστος και τον κίνδυνο περιφερειακής κλιμάκωσης, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση αναμένεται να ζητήσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή επικρατεί έντονη δυσφορία για τους χειρισμούς του Λευκού Οίκου. Αν και ο Τραμπ υπέγραψε πρόσφατα ένα μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν στις Βερσαλλίες και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ηγείται συνομιλιών στην Ελβετία, το Κογκρέσο κρατήθηκε πλήρως στο σκοτάδι.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τις αντιφατικές αναφορές για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ενώ ο Τραμπ υποστήριξε στα social media ότι το Ιράν δέχθηκε πλήρεις πυρηνικές επιθεωρήσεις, Ιρανοί αξιωματούχοι το διέψευσαν κατηγορηματικά. Με 50.000 Αμερικανούς στρατιώτες να παραμένουν στη Μέση Ανατολή και τον πρόεδρο να απειλεί με εκ νέου αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, η Γερουσία αποφάσισε να βάλει φρένο στην αβεβαιότητα.

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