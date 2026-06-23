Γκαλιμπάφ: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν σε ιρανικά χέρια

Snapshot Ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν υπό την διοίκηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να δημιουργήσουν γραμμές επικοινωνίας για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων και την αποφυγή επεισοδίων στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τη δέσμευση της Τεχεράνης να επιτρέψει την επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών του ΟΗΕ.

Η πλωτή οδός των Στενών του Ορμούζ άνοιξε και έκλεισε ξανά πρόσφατα λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και των ιρανικών αντιδράσεων.

Οι συνομιλίες στην Ελβετία οδήγησαν σε προόδους σχετικά με τα Στενά, τον Λίβανο, την απαλλαγή από δασμούς πετρελαίου και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Snapshot powered by AI

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα διοικούνται από την Τεχεράνη, μετέδωσαν σήμερα (23/6) τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά από τις συνομιλίες που πιέζουν για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν τη Δευτέρα να δημιουργήσουν γραμμές επικοινωνίας για να διατηρήσουν ανοιχτή τη ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό και να τερματίσουν τις μάχες στον Λίβανο, δήλωσαν οι μεσολαβητές, μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών τους στην Ελβετία με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης που έχει βυθίσει στο χάος τη Μέση Ανατολή.

«Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προπολεμική τους κατάσταση και θα διοικούνται από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ κατά την επιστροφή του από τις συνομιλίες, σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στο Telegram, είπε ότι οι συνομιλίες στο πολυτελές ελβετικό θέρετρο Μπούργκενστοκ απέφεραν «καλά επιτεύγματα».

«Κατά την άποψή μου, αυτό το ταξίδι είχε καλά επιτεύγματα, ειδικά όσον αφορά στη συζήτηση για τα Στενά, τις συζητήσεις για τον Λίβανο, το ζήτημα της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής δασμών για το πετρέλαιο και το ζήτημα της αποδέσμευσης των παγωμένων κεφαλαίων», είπε.

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο τη Δευτέρα, μετά τη δήλωση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς ότι η Τεχεράνη θα επιτρέψει στους πυρηνικούς επιθεωρητές του ΟΗΕ να επιστρέψουν στη χώρα, μετά τις συνομιλίες. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Τεχεράνη πρόκειται επίσης να λάβει κάποια μορφή άρσης των κυρώσεων από την Ουάσινγκτον, καθώς και το ξεπάγωμα περιουσιακών στοιχείων. «Φυσικά, πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή αυτού του έργου και πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας», πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ στο βίντεο.

«Ασφαλής διέλευση για εμπορικά πλοία»

Ο Γκαλιμπάφ έκανε μια στάση στο Ομάν, το οποίο μοιράζεται τα Στενά του Ορμούζ μαζί με το Ιράν. Η πλωτή οδός, την οποία το Ιράν έκλεισε στην αρχή του πολέμου, άνοιξε ξανά την περασμένη εβδομάδα, αφού η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη κατέληξαν σε συμφωνία. Αλλά η Τεχεράνη ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έκλεισε ξανά τα Στενά σε απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Έκτοτε, η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια γραμμή επικοινωνίας «για την αποφυγή επεισοδίων και κακής επικοινωνίας με στόχο την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων» μέσω της πλωτής οδού, σύμφωνα με τους μεσολαβητές το Κατάρ και το Πακιστάν. Η θαλάσσια κυκλοφορία στα Στενά συνέχισε να ρέει τη Δευτέρα με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι πριν από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με εταιρείες παρακολούθησης.

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