Ιράν: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Snapshot Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στην Ελβετία, όπως δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων θα γίνει υπό την εποπτεία επιτροπής υψηλού επιπέδου με συμμετοχή Ιράν, ΗΠΑ, Πακιστάν και Κατάρ.

Έχουν συσταθεί τέσσερις ομάδες εργασίας που θα ασχοληθούν με την άρση των κυρώσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα, την οικονομική ανάπτυξη και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών.

Στις επόμενες διαπραγματεύσεις θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Η ιρανική αντιπροσωπεία υπερασπίστηκε τη συμμετοχή της στις συνομιλίες με στόχο την αποτροπή αιματοχυσίας στον Λίβανο. Snapshot powered by AI

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στην Ελβετία οι τεχνικές συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τον Ιρανό υφυπουργό Εξωτερικών και επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας, Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία περνά πλέον στην επόμενη φάση. «Με βάση τις συνεννοήσεις που επιτεύχθηκαν, οι επόμενες διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της επιτροπής υψηλού επιπέδου», ανέφερε ο Γαριμπαμπαντί. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και οι πρωθυπουργοί του Πακιστάν και του Κατάρ.

Τέσσερις ομάδες εργασίας

Στο πλαίσιο των επαφών συγκροτήθηκαν τέσσερις ξεχωριστές ομάδες εργασίας. Η πρώτη θα ασχοληθεί με την άρση των κυρώσεων, η δεύτερη με το πυρηνικό πρόγραμμα, η τρίτη με την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη και η τέταρτη με την παρακολούθηση και την εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Σύμφωνα με τον Γαριμπαμπαντί, κάθε ομάδα θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στο δικό της αντικείμενο, ώστε να προχωρήσουν παράλληλα τα βασικά κεφάλαια της τελικής συμφωνίας.

Στις επόμενες διαπραγματεύσεις θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και οι πρωθυπουργοί του Πακιστάν και του Κατάρ.

«Πήγαμε για να σταματήσει η αιματοχυσία στον Λίβανο»

Την ίδια ώρα, ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ υπερασπίστηκε την απόφαση της ιρανικής αντιπροσωπείας να μεταβεί στην Ελβετία, απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν στο εσωτερικό της χώρας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι η αποστολή πήγε στις συνομιλίες για να σταματήσει η αιματοχυσία στον Λίβανο.

«Αν δεν είχαμε πάει στην Ελβετία, κάθε στιγμή θα χυνόταν περισσότερο αίμα Μουσουλμάνων και Σιιτών στον Λίβανο», έγραψε.