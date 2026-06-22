Μήνυμα Τραμπ: Το Ιράν θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας

Το Ιράν θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του πυρηνικού του προγράμματος, εκτίμησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Όλοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Ιράν θα συμφωνήσει να πραγματοποιήσει σημαντικές επιθεωρήσεις όπλων προκειμένου να διασφαλίσει την «Πυρηνική Ειλικρίνεια» στο μέλλον», ανέφερε στην ανάρτησή του στο TruthSocial o Αμερικανός πρόεδρος.

Η διάψευση του Ιράν στον Τζέι Ντι Βανς

Σημειώνεται πως το Ιράν νωρίτερα είχε δήλωση του Τζέι Ντι Βανς ότι κατά τις συνομιλίες στην Ελβετία συζητήθηκε το πυρηνικό ζήτημα και η Τεχεράνη αποδέχθηκε την επιστροφή των επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).

Συγκεκριμένα εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργού Εξωτερικών δήλωσε ότι η Τεχεράνη «δεν διαπραγματεύτηκε το πυρηνικό ζήτημα στη συνάντηση της Κυριακής στην Ελβετία» και «δεν αποδέχτηκε καμία νέα δέσμευση».

Διαβάστε επίσης