Βανς: Χαιρέτισε την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν παρά τις «απειλές» και τις «γκρίνιες»

Snapshot Η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την επιστροφή των επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στο Ιράν.

Οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ

Ιράν στο Μπούργκενστοκ σημείωσαν σημαντική πρόοδο παρά τις απειλές και τις εντάσεις.

Η επιστροφή των επιθεωρητών της ΙΑΕΑ χαρακτηρίζεται ως σημαντικό ορόσημο για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Υπάρχει προσπάθεια δημιουργίας μηχανισμού αποσυμφόρησης για την αποφυγή ευρύτερης κλιμάκωσης στην περιοχή.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επιβεβαίωσε επίσης την πρόοδο στις συνομιλίες. Snapshot powered by AI

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είχαν σημειώσει «πολύ καλή πρόοδο», αλλά αναγνώρισε ότι υπήρξαν «απειλές και γκρίνιες». Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε επίσης ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει την επιστροφή των επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) στη χώρα, αποκαλώντας το «σημαντικό ορόσημο» προς τον τερματισμό του προγράμματος πυρηνικών όπλων της Τεχεράνης.

Μιλώντας τη Δευτέρα, ο Βανς δήλωσε ότι οι συνομιλίες στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας συνεχίζονται και ότι η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει στους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας να επιστρέψουν στο Ιράν. Οι συνομιλίες ήταν τεταμένες το Σαββατοκύριακο, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε ότι είχε κλείσει τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο, λέγοντας ότι αυτές παραβίασαν την εκεχειρία.

«Ναι, υπήρξαν λίγες απειλές, υπήρχαν λίγες γκρίνιες, αλλά στο τέλος της ημέρας, οι συνομιλίες συνεχίστηκαν και σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους. Ο Βανς δήλωσε ότι η συμφωνία του Ιράν να επιστρέψουν οι επιθεωρητές της ΙΑΕΑ στη χώρα τους ήταν «ένα σημαντικό ορόσημο για τον αμερικανικό λαό και το πρώτο βήμα για την μόνιμη αποπυρηνικοποίηση ή τον οριστικό τερματισμό ενός προγράμματος πυρηνικών όπλων στο Ιράν».

Κοιτάζοντας μπροστά, ο Βανς δήλωσε ότι υπάρχει πλέον μια διαδικασία για να διασφαλιστεί ότι η κλιμάκωση στην περιοχή μπορεί να αποφευχθεί. «Θέλουμε μια περιφερειακή εκεχειρία. Θέλουμε η Χεζμπολάχ να σταματήσει να πυροβολεί τους φίλους μας στο Ισραήλ. Θέλουμε οι Ισραηλινοί να μπορούν να ζουν ειρηνικά. Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι, όταν συμβαίνουν πράγματα, δεν θα οδηγήσουν σε μια ευρύτερη κλιμάκωση, και γι' αυτό, νομίζω, είμαστε πολύ καλοί στη δημιουργία αυτού που ονομάζουμε μηχανισμό αποσυμφόρησης», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι οι συνομιλίες είχαν αποφέρει «σημαντική πρόοδο».