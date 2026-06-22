Σνόμπαρε ο πρωθυπουργός του Κατάρ τον Βανς; - Τι απαντά ο Αλ Θάνι για το βίντεο που έχει γίνει viral

Η έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία σημαδεύτηκε από ένα αμήχανο στιγμιότυπο, καθώς ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, φάνηκε να περνάει δίπλα από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και να να μην τον χαιρετάει, παρά τη στενή συμμαχία της Ντόχα με την Ουάσινγκτον και τον ρόλο της ως μεσολαβητή.

Ένα βίντεο από τις τελευταίες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν στην Ελβετία έγινε viral στα social media. Το οπτικό υλικό φαίνεται να δείχνει τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, να χαιρετά τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, αγνοώντας τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς. Αντί να σταματήσει για έναν χαιρετισμό, ο ηγέτης του Κατάρ φάνηκε να κινείται προς τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και τον αρχηγό του στρατού, Ασίμ Μουνίρ, χαιρετώντας τους θερμά με χειραψίες και αγκαλιές.

Watch Qatar snub Vance. So embarrassing. pic.twitter.com/RWSpcsL5IU — ?? Pamela Geller ?? (@PamelaGeller) June 21, 2026

Το απόσπασμα προκάλεσε ισχυρισμούς στα σόσιαλ μίντια ότι ο Βανς «ταπεινώθηκε» και ότι το Κατάρ «αρνήθηκε να τον χαιρετήσει».

Αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιέγραψαν τη σκηνή ως διπλωματική προσβολή, με αναρτήσεις που υποστήριζαν ότι ο ηγέτης του Κατάρ αγνόησε τον Βανς για να χαιρετήσει τον Σαρίφ.

Το βίντεο καταγράφηκε κατά την τετραμερή συνάντηση που περιλάμβανε τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Πακιστάν και το Κατάρ στο ελβετικό θέρετρο Μπούργκενστοκ με θέα τη λίμνη Λουκέρνη, την Κυριακή, όπου διπλωμάτες συγκεντρώθηκαν για συνομιλίες με στόχο την προώθηση ενός πλαισίου για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε ευρέως στην πλατφόρμα X, με χρήστες να παρουσιάζουν τη σκηνή ως διπλωματικό «σνομπάρισμα». Ωστόσο, καμία από τις κυβερνήσεις που συμμετείχαν στις συνομιλίες δεν έχει χαρακτηρίσει δημόσια τη στιγμή ως τέτοια.

Το Κατάρ έχει αναδειχθεί σε βασικό μεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με αναφορές από τη συνάντηση, δεν πραγματοποιήθηκε κοινή φωτογράφιση στην οποία να συμμετέχουν όλες οι πλευρές. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, μπήκε για λίγο στην αίθουσα και αγκάλιασε τον Σαρίφ πριν ο αντιπρόεδρος Βανς εκφωνήσει την ομιλία του.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν την άρνηση συμμετοχής στην φωτογράφιση ως σκόπιμη κίνηση, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν αυτή την εκδοχή, λέγοντας ότι η Τεχεράνη είχε νωρίτερα συμφωνήσει στην εμφάνιση στα μέσα ενημέρωσης και είχε φέρει τους δικούς της εκπροσώπους των κρατικών μέσων ενημέρωσης για να καλύψουν την εκδήλωση, αναφέρει η New York Post.

Η συνάντηση στην Ελβετία σηματοδότησε τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του μνημονίου 14 σημείων που υπογράφηκε την περασμένη εβδομάδα, το οποίο περιλαμβάνει παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες και έναν οδικό χάρτη προς μια ευρύτερη συμφωνία.

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