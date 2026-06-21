Βανς: «Νέα σελίδα» με τον λαό του Ιράν – «Ιστορική στιγμή» και κρίσιμο βήμα για την αποκλιμάκωση της

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε «ιστορική» τη συνάντηση που σηματοδότησε την έναρξη των τεχνικών συνομιλιών ΗΠΑ- Ιράν στην Ελβετία, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά «οι δύο πλευρές κάθονται ως ομάδες στο ίδιο τραπέζι». Ο Βανς σημείωσε ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις «ίσως να μην επιλύσουν κάθε διαφωνία», αλλά δημιουργούν το πλαίσιο για μια διαδικασία που δεν έχει προηγούμενο.

Όπως ανέφερε ο Βανς, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την αμερικανική ομάδα «να ανοίξει μια νέα σελίδα» στις σχέσεις με τον ιρανικό λαό, επιδιώκοντας μια βαθύτερη διπλωματική προσέγγιση, που, όπως είπε, θα μπορούσε να «μεταμορφώσει τη Μέση Ανατολή».

Ο αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι «έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τις τελευταίες ώρες» στις συνομιλίες, ενώ μίλησε για ένα «κοινό μέλλον όπου όλοι μπορούν να συνεργαστούν για ειρήνη και ευημερία».

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να χαρακτηρίσει το Ιράν «οδηγό περιφερειακής αστάθειας», τονίζοντας ότι ο στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ είναι «μέσω της διπλωματίας να μεταμορφώσουν τη Μέση Ανατολή».