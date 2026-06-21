Βανς και Αραγτσί στην ίδια αίθουσα στην Ελβετία, αλλά... χώρια

Τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και το υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί στην ίδια αίθουσα στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας όπου διεξάγονται οι συνομιλίες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Στο βίντεο οι δύο άνδρες φαίνονται να ανταλάσσουν χειραψίες με τους εκπροσώπους των μεσολαβήτριων χωρών, αλλά ο φακός δεν τους δείχνει σε κοινό πλάνο.

Footage shows US Vice President JD Vance and Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi in the same room at the Burgenstock resort as Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif and Army Chief Asim Munir welcome the US delegation, including envoys Steve Witkoff and Jared Kushner. pic.twitter.com/ykzFVyvo08

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 21, 2026

Μάλιστα η ιρανική αντιπροσωπεία αρνήθηκε να συμμετάσχει σε κοινή φωτογραφία με την αμερικανική αντιπροσωπεία στις διαπραγματεύσεις της Γενεύης.

Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά δίνει μία άλλη εκδοχή. Σύμφωνα με αυτή οι Ιρανοί είχαν συμφωνήσει και «έφεραν μαζί τους ακόμη και κρατικά μέσα ενημέρωσης για να την καλύψουν, τα οποία είχαν προετοιμαστεί εκ των προτέρων για την εκδήλωση. «Έφυγαν από τη συνάντηση βλέποντας τον αριθμό των παρευρισκομένων δημοσιογράφων και στη συνέχεια διένειμαν μια ανακριβή περιγραφή της κατάστασης μέσω των κρατικών μέσων ενημέρωσης», ισχυρίστηκε Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας σύμφωνα με τον Μπαράκ Ραβίντ του Axios.