ΗΠΑ: Νέες απειλές Τραμπ προς χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ για τη στάση τους στον πόλεμο με το Ιράν

Snapshot Ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε να αρνηθεί βοήθεια στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν υποστήριξαν τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Κατηγόρησε ιδιαίτερα τη Βρετανία, την Ιταλία και τη Γερμανία για έλλειψη στήριξης στην αμερικανική στρατιωτική δράση.

Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν δαπανήσει τρισεκατομμύρια δολάρια για την προστασία της Ευρώπης από τη Ρωσία χωρίς ανάλογη ανταπόδοση.

Περιέγραψε το αίτημα για βοήθεια ως περιορισμένης έκτασης και τόνισε ότι η άρνηση των συμμάχων ήταν «ανόητη».

Προειδοποίησε ότι η στάση των ευρωπαϊκών χωρών ενδέχεται να επηρεάσει την αμερικανική υποστήριξη σε μελλοντικές ανάγκες τους. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Δευτέρα τα κράτη μέλη του NATO ότι δεν τα βοηθήσει αν το ζητήσουν, αιτιολογώντας τη θέση αυτή επειδή δεν υποστήριξαν τη στρατιωτική επιχείρηση που διέταξε εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει δαπανήσει επί χρόνια τρισεκατομμύρια δολάρια για την προστασία της Ευρώπης, χωρίς να λάβει αντίστοιχη στήριξη όταν τη χρειάστηκε.

«Δαπανήσαμε όλα αυτά τα χρήματα και μετά, όταν θελήσαμε βοήθεια για κάτι μικρό, είπαν: “Όχι, θα προτιμούσαμε να μη βοηθήσουμε”», δήλωσε στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.

Στη συνέχεια κατονόμασε τη Βρετανία, την Ιταλία και τη Γερμανία, κατηγορώντας τις κυβερνήσεις τους ότι δεν στάθηκαν στο πλευρό των ΗΠΑ. «Τους ζητήσαμε να έρθουν και δεν ήταν εκεί για εμάς. Ο Στάρμερ δεν ήταν εκεί. Η Ιταλία ήταν πολύ κακή και η Γερμανία επίσης πολύ κακή», είπε.

? HOLY CRAP! President Trump just said Meloni's Italy and Germany were "VERY BAD" NATO allies during the Iran war, reveals he might say "NO" to the alliance in the future



"They weren't THERE for us! I say: if we're protecting them from RUSSIA, we spend all this money, we want… pic.twitter.com/gENIPUny1y

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 22, 2026



Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τη βοήθεια που ζήτησε η Ουάσινγκτον ως περιορισμένης έκτασης, υποστηρίζοντας ότι δεν επρόκειτο για κάποια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση, αλλά για «κάτι μικρό». «Δεν ήταν εκεί για εμάς», είπε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν τεράστια ποσά για την προστασία της Ευρώπης από τη Ρωσία. «Ξοδεύουμε όλα αυτά τα χρήματα και όταν ζητάμε ίσως λίγη βοήθεια για κάτι μικρό, μας λένε όχι. Είναι ανόητο να το λένε αυτό», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι η στάση των Ευρωπαίων συμμάχων μπορεί να έχει συνέπειες στο μέλλον. «Ήταν ανόητο να το πουν αυτό, γιατί μπορούμε να τους πούμε το ίδιο όταν μας ζητήσουν βοήθεια — και μπορεί να το κάνουμε», ανέφερε.