Τραμπ: Αν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει - Εντελώς ανοικτά τα Στενά του Ορμούζ

Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, απηύθυνε τη Δευτέρα από τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχουμε μεγάλη επιτυχία στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και εύλογη συμφωνία. Ένα από τα πράγματα που κάνουμε, και το οποίο συζητήθηκε χθες το βράδυ, είναι ότι τα κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τροφίμων, και τα τρόφιμα θα αγοράζονται αποκλειστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες από τους αγρότες μας: καλαμπόκι, σόγια, όλα όσα χρειάζονται θα αγοράζονται από τους αγρότες μας. Έτσι, οι αγρότες μας είναι πολύ χαρούμενοι. Έχω λάβει πολλές κλήσεις από πολύ ικανοποιημένους ανθρώπους», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη ναυσοπλοϊα από τα Στενά του Ορμούζ, ο Τραπ είπε: «Τα πάμε πολύ καλά στα Στενά του Ορμούζ. Χθες, παραλάβαμε περισσότερο πετρέλαιο από ό,τι έχει περάσει ποτέ από τα Στενά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από τον Λευκό Οίκο.

«Τα Στενά είναι εντελώς ανοιχτά, ξέρετε, και διαπραγματευόμαστε. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά έχουμε δύο πράγματα: έχουμε ανοιχτά τα Στενά και έχουμε μια χώρα που δεν θα έχει ποτέ πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε.

Ο Βανς φεύγει από την Ελβετία: «Τα θεμέλια για μια επιτυχημένη συμφωνία έχουν τεθεί»

Ο Τζέι Ντι Βανς αναχώρησε από την Ελβετία μετά τις συνομιλίες με το Ιράν. «Ήταν πολύ παραγωγικές 36 ώρες», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο.

Οι συνομιλίες με το Ιράν έχουν θέσει «εξαιρετικά θεμέλια για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία». «Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Έχουμε θέσει τα θεμέλια. Δεν έχουμε χτίσει ακόμα το σπίτι, αλλά έχουμε θέσει σταθερά θεμέλια για να επιτύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο Βανς.

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